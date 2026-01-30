ETV Bharat / state

दुर्ग पुलिस का बिग एक्शन, शातिर सूदखोर गिरफ्तार, 22 लाख रुपये की मांग का खुलासा

पूरा मामला दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक पीड़ित युवक ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसे इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी. इसी दौरान उसने हरीश पारख नामक व्यक्ति से 1 लाख 60 हजार रुपए कर्ज के रूप में लिए थे, जिस पर आरोपी ने 10 प्रतिशत ब्याज तय किया था.

दुर्ग : छत्तीसगढ़ की स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में सूदखोरी का खुलासा हुआ है. दुर्ग पुलिस ने ब्याज पर पैसे देकर लोगों से ज्यादा रकम ऐंठने वाले शातिर सूदखोर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से पुलिस ने 11 चेक बुक, कई इकरारनामा और साहूकारी लाइसेंस समेत अहम दस्तावेज जप्त किए हैं. पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध सूदखोरी के कारोबार में शामिल लोगों के अंदर हड़कंप मच गया है.

दुर्ग पुलिस का सूदखोरी पर एक्शन (ETV BHARAT)

अवैध वसूली का हुआ खुलासा

कुछ समय तक रकम नहीं चुका पाने पर सूदखोर ने ब्याज के नाम पर मूलधन को बढ़ाकर लगभग 3 लाख रुपए वसूल कर लिए. इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़ित से जबरन 11 चेकों पर हस्ताक्षर भी करवा लिए और इसके बाद 22 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग करने लगा. पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि सूदखोर लगातार उसे धमका रहा था और अवैध तरीके से वसूली कर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था.

लगातार धमकी और उत्पीड़न से परेशान होकर पीड़ित ने पद्मनाभपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई और अपने पास मौजूद सभी दस्तावेज, चेकों की जानकारी और अन्य साक्ष्य पुलिस को सौंपे. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की. जांच के दौरान पाए गए सबूत की सत्यता पर पुलिस ने यह कार्रवाई की.

आरोपी से पूछताछ जारी

पुलिस ने तुरंत जांच कर आरोपी हरीश पारख को गिरफ्तार किया. आरोपी के कब्जे से 11 चेक बुक, कई इकरारनामा और साहूकारी से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं. दुर्ग पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि उसके सूदखोरी के चंगुल में और कितने लोग फंसे हैं.