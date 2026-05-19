चोरी केस में दुर्ग पुलिस को सफलता, इंटरस्टेट चोर गिरोह का पर्दाफाश, दो की गिरफ्तारी
दुर्ग पुलिस ने इंटरस्टेट चोर गिरोह को पकड़ा है. आरोपी फेरीवाले के गेटअप में रेकी करते थे. उसके बाद चोरी करते थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 19, 2026 at 7:00 PM IST
दुर्ग: छत्तीसगढ़ की स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में चोरों का आतंक हैं. दुर्ग भिलाई पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इस क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. इंटरस्टेट चोर गिरोह के दो सदस्यों को दुर्ग पुलिस ने यूपी के मेरठ से गिरफ्तार किया है. चोर गिरोह के अन्य सदस्यों की पुलिस तलाश कर रही है.
दुर्ग पुलिस का बड़ा एक्शन
एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि चोरी की घटनाओं की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण के साथ सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले. इसके बाद सुराग मिलने पर थाना सुपेला और एसीसीयू की संयुक्त टीम मेरठ और दिल्ली रवाना हुई. जांच के दौरान आरोपी हासीम खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया.आरोपियों ने बिलासपुर से एक एक्टिवा खरीदकर दुर्ग, भिलाई, नवा रायपुर और बिलासपुर में रेकी की.
गिरोह के सदस्य फेरीवाले बनकर कपड़े और गलीचे बेचने के बहाने कॉलोनियों में घूमते थे और बाहर ताला लगे सूने मकानों को निशाना बनाते थे. वारदात के दौरान एक आरोपी बाहर निगरानी करता था, जबकि दूसरा घर के अंदर घुसकर चोरी करता था.पुलिस ने मेरठ के सलीम ज्वेलर्स संचालक सलीम खान को भी गिरफ्तार किया है, जो चोरी का सोना खरीदता था- विजय अग्रवाल, एसएसपी, दुर्ग
60 लाख रुपये का सामान जब्त
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 400 ग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है, साथ ही 3 लाख 50 हजार रुपए नकद बरामद किए गए हैं. कुल बरामद मशरुका 63 लाख 50 हजार रुपए का है. एसएसपी विजय अग्रवाल ने आगे खुलासा किया कि आरोपी जबलपुर और तिफरा बिलासपुर में भी चोरी की वारदात कर चुके हैं. इस इंटरस्टेट चोर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश चल रही है.