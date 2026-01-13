ETV Bharat / state

दुर्ग में दुष्कर्म और अपहरण का आरोपी गिरफ्तार, थाने से हुआ था फरार

दुर्ग : दुर्ग पुलिस ने भिलाई थाने से फरार दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपी तांत्रिक है और वह दुष्कर्म के केस के साथ साथ धोखाधड़ी में भी शामिल रहा है. दुर्ग की जामुल पुलिस ने आरोपी को बलौदाबाजार से अरेस्ट किया है.

दुर्ग छावनी सीएसपी प्रशांत पैकरा ने बताया कि आरोपी ने नवंबर में कुरूद बस्ती से एक युवती का अपहरण किया था जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद परिजनों ने जामुल थाना पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी. जिसके दो दिन बाद जामुल पुलिस ने आरोपी को कोंडागांव से गिरफ्तार किया था. जब पूछताछ के लिए आरोपी और उसकी मां को भिलाई तीन थाना में लाया गया था. उसी दौरान आरोपी वहां से फरार हो गया.जामुल पुलिस फरार आरोपी की तलाश लंबे समय से कर रही थी.

आरोपी युवती को झाड़ फूंक के बहाने अपने साथ रायपुर ले गया. वहां पर उसने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. पीड़िता किसी तरह भागकर भिलाई पहुंची. उसके बाद आरोपी उसे जबरन अपनी कार में बिठाकर ले गया. इसके बाद जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो वह थाने से फरार हो गया. नवंबर 2025 में वह फरार हुआ. आरोपी को 13 जनवरी 2026 को गिरफ्तार किया है- प्रशांत पैकरा,सीएसपी,छावनी,दुर्ग

आरोपी को कोर्ट में किया गया पेश

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला. उसके बाद आरोपी को दुर्ग कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया है. पुलिस इस केस में अभी और जांच कर रही है. आने वाले दिनों में इस केस में और भी खुलासे हो सकते हैं.