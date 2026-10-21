ETV Bharat / state

रसमड़ा स्टील प्लांट हादसे में बड़ा अपडेट, निदेशक और ठेकेदार पर FIR, दुर्ग पुलिस का एक्शन

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के एक निजी स्टील प्लांट में हादसे पर एक्शन शुरू हो गया है. एक मजदूर की मौत के बाद दुर्ग पुलिस ने जेडी स्टील इंडस्ट्रीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है. यह प्लांट दुर्ग के रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है. बीते 17 अक्टूबर को इंडक्शन फर्नेस के ट्रायल के दौरान दुर्घटना में 42 साल के मजदूर संतोष श्रीवास्तव की मौत हो गई थी.

मजदूर की मौत के बाद से लगातार प्लांट प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही थी. पुलिस ने प्लांट के निदेशक और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 289 और 106(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है.

पूरी घटना 17 अक्टूबर की है. दुर्ग जिले के चौकी अंजोरा, थाना पुलगांव क्षेत्र के अंतर्गत रसमड़ा स्थित स्टील प्लांट में इंडक्शन फर्नेस का ट्रायल चल रहा था. इसी दौरान अचानक बड़ी मात्रा में पिघला हुआ मेटल बाहर आ गया. इसकी चपेट में आने से वहां काम कर रहे संतोष श्रीवास्तव बुरी तरह झुलस गए. हादसे के बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर हालत के चलते इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. हादसे के बाद अब पुलिस की जांच का मुख्य केंद्र सुरक्षा व्यवस्था और कथित लापरवाही है.

सेफ्टी प्रोटोकॉल की भी पुलिस कर रही जांच

इंडक्शन फर्नेस का संचालन और ट्रायल बेहद जोखिमपूर्ण औद्योगिक कार्य माना जाता है. ऐसे समय में प्रशिक्षित कर्मचारियों की मौजूदगी, सुरक्षा उपकरण, निगरानी और निर्धारित सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन बेहद जरूरी होता है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसे के समय सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं और ट्रायल के दौरान आवश्यक सावधानियां बरती गई थीं या नहीं. निदेशक और ठेकेदार की जिम्मेदारी भी जांच के दायरे में है. फिलहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस घटनास्थल से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद ही हादसे को लेकर और खुलासा हो सकता है.

