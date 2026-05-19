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दुर्ग में भरोसे का कत्ल, केयर टेकर महिला ने बुजुर्ग से की ठगी

दुर्ग भिलाई में एक केयर टेकर महिला ने बड़ी ठगी का अंजाम दिया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Durg Bhilai Crime News
दुर्ग भिलाई क्राइम न्यूज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 19, 2026 at 10:45 PM IST

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दुर्ग: दुर्ग में ठगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है. इस बार परिवार के जान पहचान वाली महिला ने ठगी को अंजाम दिया है. यह वारदात नेवई थाना क्षेत्र की है. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

जानिए महिला ने कैसे की ठगी ?

रिसाली सेक्टर क्षेत्र में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति की देखरेख के लिए आरोपिया स्मिता बरगटे (44 वर्ष) को रखा गया था. आरोपिया ने बुजुर्गों के भरोसे का फायदा उठाकर उनके संयुक्त बैंक खाते और वित्तीय जानकारियों का दुरुपयोग किया. उसने बिना किसी अनुमति के खाते से 40,085 रुपये ट्रांसफर कर लिए. पीड़ित परिवार को जब अन्य संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और राशि निकासी की भनक लगी, तो उन्होंने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई,पीड़ित परिवार की शिकायत पर नेवई पुलिस ने तकनीकी और तथ्यात्मक जांच शुरू की.

दुर्ग पुलिस का बयान (ETV BHARAT)

पुलिस ने तुरंत इस केस में एक्शन लिया. आरोपी महिला के खिलाफ अपराध क्रमांक 312/2026, धारा 316(2) बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत केस दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी महिला से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी

दुर्ग पुलिस की लोगों से अपील

पुलिस ने बैंक ट्रांजेक्शन और संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य भी जब्त किए हैं. आरोपी स्मिता बरगटे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. अदालत ने महिला को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. दुर्ग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी केयर टेकर को घर पर रखने के लिए एक बार पुलिस वेरिफिकेशन करना जरूरी है. जिससे इस तरह की अपराध की घटनाओं से बचा जा सके.

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