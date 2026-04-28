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दुर्ग ब्लाइंड मर्डर केस सॉल्व, दो दिन में पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, दो आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग में ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है.

Jevra Sirsa Outpost in Durg
दुर्ग में जेवरा सिरसा चौकी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 28, 2026 at 10:36 PM IST

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दुर्ग: स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में बीते 26 अप्रैल को रामनारायण निषाद उर्फ नारायण निषाद की लाश मिली थी. इस केस में पुलिस ने एक नाबालिग लड़के और एक महिला को गिरफ्तार किया है. महिला ने सबूत मिटाने में अहम भूमिका निभाई थी. इस मर्डर कांड की गुत्थी को पुलिस ने तुरंत विवेचना के आधार पर सुलझाई है.

तकनीकी साक्ष्य और तुरंत जांच से निकला नतीजा

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि 26 अप्रैल को महेंद्र कुमार निषाद ने शव मिलने की सूचना दी थी. मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिलने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें हत्या की पुष्टि हुई. इसके बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. दुर्ग भिलाई पुलिस की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. उसके बाद तकनीकी साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने मुखबिरों को एक्टिव किया. मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 16 वर्षीय अपचारी बालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की.आरोपी बालक ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया. पूछताछ में उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के चलते हत्या करना कबूल किया.

दुर्ग ब्लाइंड मर्डर केस में खुलासा (ETV BHARAT)

आरोपियों ने 25 अप्रैल की रात मृतक के नशे में होने का फायदा उठाया, पहले मारपीट की, फिर गमछे से पैर बांधकर उसे घसीटते हुए खेत तक ले गए और पत्थरों से कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना के बाद सावित्री निषाद नाम की महिला ने सबूत मिटाने का काम किया. उसने खून से सने कपड़े और जूते जला दिए. जिसके चलते उसे गिरफ्तार किया गया है. इस केस में एक आरोपी फरार है. जिसकी तलाश की जा रही है- सत्यप्रकाश तिवारी,सीएसपी भिलाई नगर

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस ने घटना में इस्तेमाल पत्थर समेत अन्य साक्ष्य जब्त कर लिए हैं. एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है. पुलिस ने बताया कि आपसी रंजिश में यह मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया.

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