विदेश यात्रा पर गए डॉक्टर के घर करोड़ों की चोरी का खुलासा, 9 गिरफ्तार, एक आरोपी नाव से फरार होने की फिराक में था
दुर्ग पुलिस ने चोरी के बड़े मामले को सुलझाया लेकिन मास्टरमाइंड अब भी फरार, पहले चोरी के मामले में जा चुका है जेल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 5:12 PM IST
दुर्ग: जिला पुलिस को बड़ी चोरी के एक केस में सफलता हाथ लगी है. डॉक्टर के घर में लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से नगदी 47 लाख सहित जेवरात और वाहन भी जब्त किए हैं.
क्या है पूरा मामला?
वैशाली नगर थाना क्षेत्र के सुंदर नगर निवासी डॉक्टर नमिता मित्तल ने पुलिस को सूचना दी कि वे 17 अक्टूबर को परिवार सहित विदेश घूमने गए हुए थे और 23 अक्टूबर को लौटने पर अलमारी से नगदी, सोने-चांदी के जेवरात और डायमंड के जेवर चोरी हो गए हैं.
जांच में पुलिस को मिले सुराग
शिकायत के बाद पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर पतासाजी में जुट गई थी. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से एक आरोपी राहुल बंसोड़़ की भूमिका संदिग्ध मिली. जिसके बाद पुलिस राहुल की पतासाजी में जुटी. पुलिस ने आरोपी की तलाश में गोंदिया, नागपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज और भदोही तक पहुंची. इसी बीच जांच में आरोपी प्रदीप चौधरी का पुलिस को सुराग मिला.
गंगा नदी में नाव से फरार होने की कोशिश
पुलिस ने प्रदीप चौधरी को पकड़ने के लिए मिर्जापुर-भदोही के पास पहुंची. पता चला कि गंगा नदी के एक पार आरोपी के नानी का घर था और दूसरे पार आरोपी का घर था. इस बीच आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए नाव से करीब डेढ़ किलोमीटर तक एक किनारे से दूसरे किनारे जाता रहा. जिसको पकड़ने के लिए पुलिस को भी कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ा और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
आरोपी ने राहुल बंसोड़ का लिया नाम
आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके साथ अन्य लोग भी चोरी की वारदात में शामिल हैं. इसमें मुख्य आरोपी राहुल बंसोड़ भी है. जो अब तक फरार है. वहीं चोरी की रकम और सोने चांदी के जेवरात को पुलिस ने आरोपी प्रदीप की निशानदेही पर उसके घर के कमरे पर फर्श के नीचे गड्ढे से बरामद किया है.
कुछ जेवरात दुकान में बेचे
आरोपी ने बताया कि कुछ जेवरात को भदोही के वैष्णवी ज्वेलर्स के संचालक सोनू जायसवाल को कम कीमत पर बेचा गया है. ज्वेलर्स ने चोरी के जेवरात को गलाकर स्वरूप बदल दिया था. वहीं चोरी के सामान को बिकवाने में मदद करने वाले एक और आरोपी सुजीत सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
9 आरोपी गिरफ्तार एक की तलाश जारी
पुलिस ने इस पूरे मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें प्रदीप चौधरी, सुजीत सिंह, सोनू जायसवाल, रविंद्र बंसोड़, किरण बंसोड़, आयुष बंसोड़, रेखचंद देवांगन, आकाश श्रीपाद और अमन सिंह शामिल है. वही इस मामले का मुख्य आरोपी राहुल बंसोड़ अभी फरार बताया जा रहा है.
फरार मुख्य आरोपी की पतासाजी की जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है- दुर्ग शहर एएसपी शोभराज अग्रवाल
करीब एक करोड़ का सामान जब्त
पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 47 लाख 64 हजार नगदी, सोने-चांदी के जेवरात, दो लग्जरी वाहन, एक मोटर साइकिल सहित अन्य सामग्री बरामद की है. इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है. मुख्य आरोपी राहुल बंसोड़ पहले भी दुर्ग-भिलाई में लगातार बड़ी चोरियों को अंजाम दे चुका है. इसके पहले भी शराब कारोबारी के घर चोरी के मामले में जेल जा चुका है.