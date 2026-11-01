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विदेश यात्रा पर गए डॉक्टर के घर करोड़ों की चोरी का खुलासा, 9 गिरफ्तार, एक आरोपी नाव से फरार होने की फिराक में था

दुर्ग पुलिस ने चोरी के बड़े मामले को सुलझाया लेकिन मास्टरमाइंड अब भी फरार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग: जिला पुलिस को बड़ी चोरी के एक केस में सफलता हाथ लगी है. डॉक्टर के घर में लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से नगदी 47 लाख सहित जेवरात और वाहन भी जब्त किए हैं.

विदेश यात्रा पर गए डॉक्टर के घर करोड़ों की चोरी का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH) क्या है पूरा मामला? वैशाली नगर थाना क्षेत्र के सुंदर नगर निवासी डॉक्टर नमिता मित्तल ने पुलिस को सूचना दी कि वे 17 अक्टूबर को परिवार सहित विदेश घूमने गए हुए थे और 23 अक्टूबर को लौटने पर अलमारी से नगदी, सोने-चांदी के जेवरात और डायमंड के जेवर चोरी हो गए हैं.