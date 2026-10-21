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दुर्ग क्राइम न्यूज: डीजे विवाद में युवक का मर्डर, एक आरोपी गिरफ्तार, नशे के नेटवर्क पर पुलिस का कसा शिकंजा

दुर्ग पुलिस का अपराध पर शिकंजा ( ETV BHARAT )

दुर्ग: जिले में दुर्गा विसर्जन के दौरान चाकूबाजी की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. रुआबांधा इलाके में डीजे पर गाना बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट और चाकूबाजी में बदल गया. इस घटना में महानंद नाम के युवक के गले पर चाकू से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक का इलाज सेक्टर-9 अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे विवाद भिलाई के रुआबांधा में दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान आरोपी जय और उसके नाबालिग भाई ने सागर और महानंद के साथ मारपीट शुरू कर दी. विवाद बढ़ने पर जय ने महानंद के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. चाकू लगने के बाद महानंद गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और घायल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है.