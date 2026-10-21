दुर्ग क्राइम न्यूज: डीजे विवाद में युवक का मर्डर, एक आरोपी गिरफ्तार, नशे के नेटवर्क पर पुलिस का कसा शिकंजा
दुर्ग पुलिस ने शहर में बढ़ते अपराध पर एक्शन लिया है. चाकूबाजी से लेकर अन्य केस में कार्रवाई हो रही है. अतुल शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 21, 2026 at 6:55 PM IST
दुर्ग: जिले में दुर्गा विसर्जन के दौरान चाकूबाजी की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. रुआबांधा इलाके में डीजे पर गाना बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट और चाकूबाजी में बदल गया. इस घटना में महानंद नाम के युवक के गले पर चाकू से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक का इलाज सेक्टर-9 अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे विवाद
भिलाई के रुआबांधा में दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान आरोपी जय और उसके नाबालिग भाई ने सागर और महानंद के साथ मारपीट शुरू कर दी. विवाद बढ़ने पर जय ने महानंद के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. चाकू लगने के बाद महानंद गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और घायल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया. जहां उसका इलाज चल रहा है.
रुआबांधा में एक आरोपी ने धारदार हथियर से युवक को घायल कर दिया. इस केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को भी खंगाला जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है- शोभराज अग्रवाल, एडिशनल एसपी, दुर्ग शहर
नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन प्लान
दुर्ग पुलिस नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्लान बना चुकी है. पुलिस ने बीते 10 महीनों में 10 करोड़ 88 लाख 11 हजार रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए हैं. 157 प्रकरण दर्ज किए हैं और 330 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से 25 मामलों में 30 आरोपियों को अदालत से सजा भी मिल चुकी है. अब पुलिस नशे के खिलाफ ऑपरेशन संकल्प चलाने की तैयारी कर रही है.
एडिशनल एसपी शोभराज अग्रवाल ने कहा कि पुलिस नशे के खिलाफ एंड-टू-एंड कार्रवाई कर रही है. बेचने और खरीदने वालों दोनों पर कार्रवाई के साथ पूरी सप्लाई चेन को ध्वस्त करने का प्रयास है. जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों में टीमें भेजकर गिरफ्तारी की जा रही है. आने वाले दिनों में और बड़ी कार्रवाई के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा.