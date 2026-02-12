भिलाई भाजपा कार्यालय में महिला संवाद कार्यक्रम, केंद्रीय बजट पर सरोज पांडेय ने बजट की दी जानकारी
भिलाई में महिला संवाद कार्यक्रम में सरोज पांडे ने केंद्रीय बजट 2026 के प्रावधानों की आसान भाषा में जानकारी दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 12, 2026 at 8:10 PM IST
दुर्ग: जिले के भिलाई स्थित भाजपा कार्यालय में 12 फरवरी को केंद्रीय बजट को लेकर महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. इस दौरान वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, भाजपा महिला मोर्चा की सैकड़ों कार्यकर्ता और कई समाजों की महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहीं.
महिलाओं से सीधा संवाद
कार्यक्रम में सरोज पांडे ने महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया और केंद्रीय बजट के प्रावधानों की आसान भाषा में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार देशभर में महिला संवाद, युवा संवाद, किसान संवाद और श्रमिक संवाद जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है, ताकि हर वर्ग तक बजट की सही जानकारी पहुंच सके.
2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य
सरोज पांडे ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है. उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद बिना टैक्स बढ़ाए बजट पेश करना सरकार की बड़ी उपलब्धि है.
महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार काम कर रहे हैं. कई सरकारी योजनाओं के जरिए महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं. आने वाले समय में इसका सकारात्मक असर देश की प्रगति पर दिखेगा.
राहुल गांधी पर साधा निशाना
इस दौरान सरोज पांडे ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता को मर्यादा में रहकर अपनी बात रखनी चाहिए.
विधायक रिकेश सेन ने क्या कहा?
वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने कहा कि यह बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा दिखाता है. उन्होंने इसे गर्व का विषय बताया कि देश में एक महिला लगातार नौवीं बार वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश कर रही हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से महिलाओं में राष्ट्र निर्माण की भावना और मजबूत होती है.