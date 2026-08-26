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आत्मानंद स्कूल के 400 छात्रों का रात 12 बजे तक चक्काजाम, प्राचार्य को हटाया, 4 नए शिक्षकों की पदस्थापना

दुर्ग में आत्मानंद स्कूल के बच्चों का देर रात तक प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

400 छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल में केवल 3 शिक्षक और एक प्राचार्य पदस्थ थे. शिक्षकों की कमी के चलते खासकर आर्ट्स और कॉमर्स की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी और छात्रों का सिलेबस भी अधूरा था. इसी समस्या को लेकर 9वीं से 12वीं तक के करीब 400 छात्र मंगलवार दोपहर खैरागढ़-धमधा मुख्य मार्ग पर बैठ गए और चक्काजाम कर दिया.

दुर्ग: धमधा क्षेत्र के पेंड्रावन स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में 400 छात्रों के लिए महज 3 शिक्षकों की व्यवस्था से नाराज विद्यार्थियों ने मंगलवार को खैरागढ़-धमधा मुख्य मार्ग पर करीब 12 घंटे तक चक्काजाम कर दिया. दिन को 12 बजे से बैठे छात्र रात 12 बजे तक डटे रहे. आखिरकार शिक्षा विभाग को छात्रों की मांगों के आगे झुकना पड़ा.

एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन छात्र ठोस समाधान की मांग पर अड़े रहे. छात्रों का कहना था कि इससे पहले 21 अगस्त को भी उन्होंने शिक्षक की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था. अधिकारियों ने जल्द व्यवस्था सुधारने का भरोसा दिया था, लेकिन 25 अगस्त तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने पर छात्रों का सब्र जवाब दे गया.

21 अगस्त को बच्चों से बात होने के बाद जिला कार्यालय से शिक्षक व्यवस्था के लिए फाइल आगे बढ़ाई गई थी, उसमें कुछ तो समय लगता है, लेकिन उससे पहले ही बच्चों ने फिर से चक्काजाम कर दिया- राजेश कुमार, सहायक संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय

प्राचार्य को हटाया, 4 नए टीचर की पदस्थापना

करीब 12 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के बाद देर रात स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मामले का संज्ञान लिया. मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और छात्रों से फोन पर बातचीत कर उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया. मंत्री के निर्देश के बाद पेंड्रावन स्कूल के प्राचार्य आरके चंदेल को तत्काल हटा दिया गया और नए प्राचार्य की नियुक्ति की गई. इसके साथ ही 4 नए शिक्षकों की पदस्थापना कर दी गई है. अब स्कूल में शिक्षकों की संख्या 7 हो गई है.

मौके पर पहुंचा शिक्षा विभाग (ETV Bharat Chhattisgarh)

वहीं कॉमर्स विषय के लिए अलग शिक्षक की व्यवस्था और अगले सत्र से स्कूल की ओपन व्यवस्था बंद करने का लिखित आश्वासन भी दिया गया है. इन फैसलों के बाद देर रात करीब 12 बजे छात्रों ने अपना चक्काजाम समाप्त किया.

सुबह 12 बजे से बैठे थे. अब रात के 12 बज गए है. हम भी थक गए है. बारिश हुई, धूप आई, कई बच्चों की तबीयत भी खराब हुई. मांगों को लेकर सभी संगठित थे, सभी का धन्यवाद- छात्रा

हमें बहुत खुशी हो रही है. हमारी मांगों को मान लिया गया. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद- छात्रा

स्कूल में शौचालय के लिए राशि मंजूर

इसी बीच पाटन के एक स्कूल में शौचालय निर्माण से जुड़े मामले में भी देर रात राशि जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है. यानी छात्रों के प्रदर्शन के बाद शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों में विभाग ने एक के बाद एक कार्रवाई शुरू कर दी है.