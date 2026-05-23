दुर्ग में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत मामले में मिले सुसाइड नोट, बच्चों को इंजेक्शन देकर की हत्या फिर खुद दी जान
दुर्ग सुसाइड केस में चौंकाने वाले खुलासे, पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप, घर में मिली थी बच्चों समेत पति-पत्नी की लाश
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 23, 2026 at 2:40 PM IST
दुर्ग: जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र स्थित आर्य नगर में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत के मामले में सुसाइड नोट मिला है. 22 मई को घर के कमरे में परिवार के 4 लोगों की लाश मिली थी जिसमें पति-पत्नी के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले, जबकि उनके दो बच्चों के शव बिस्तर पर पड़े थे. सुसाइड नोट में पारिवारिक विवाद का जिक्र है. वहीं बच्चों की हत्या के बाद खुद जान देने की बात सामने आई है.
मौके से 2 सुसाइड नोट मिले
दरअसल पुलिस को मौके से दो सुसाइड नोट मिले हैं, जिनमें पारिवारिक विवाद और शादीशुदा जिंदगी से परेशान होने की बात लिखी गई है. सुसाइड नोट में 40 साल की मृतका चंचल साहू ने पति पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है. दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी.
बच्चों को शराब पिलाकर नींद का इंजेक्शन भी दिया
नोट के अनुसार, पहले बच्चों को शराब पिलाई गई, फिर उन्हें नींद का इंजेक्शन लगाया गया. मौत सुनिश्चित नहीं होने पर रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई. वहीं पति को भी अधिक शराब पिलाई गई थी. महिला के चेहरे पर चोट और थप्पड़ के निशान मिलने से पुलिस को घटना से पहले विवाद होने की भी आशंका है.
शराब की बोतल और इंजेक्शन मिले
पुलिस को कमरे से शराब की बोतलें, इंजेक्शन और दवाइयां बरामद हुई हैं. वहीं सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पहले बच्चों की हत्या की गई और बाद में पति-पत्नी ने आत्महत्या कर ली. गोविंद साहू शेयर ट्रेडिंग का काम करता था और भिलाई के प्रियदर्शिनी परिसर में उसका कार्यालय था. दोनों बच्चे केपीएस नेहरू नगर में पढ़ाई करते थे. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल हैं,
फिलहाल शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है साथ ही इंजेक्शन और बोतलों की भी FSL टीम जांच कर रही है. पोस्टमॉर्टम और बाकी जांच रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट होगी.- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी भिलाई नगर
जान देना नहीं है समाधान
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