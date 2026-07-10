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दुर्ग में दिनदहाड़े पीजी में घुसकर छात्रा की हत्या, अज्ञात युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए

19 साल की छात्रा पीजी में रहकर करती थी पढ़ाई, कमरे के अंदर घुसा युवक और चाकू से हमलाकर हुआ फरार

PG student murder case
दुर्ग में दिनदहाड़े पीजी में घुसकर छात्रा की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 10, 2026 at 7:40 PM IST

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दुर्ग: ज़िले में शनिवार को दिनदहाड़े मर्डर की वारदात हुई है. रामनगर बस्ती स्थित एक पीजी में रह रही महज 19 साल की छात्रा खुशी साहू पर अज्ञात युवक ने घर में घुसकर चाकू से हमला किया. गंभीर रूप से घायल छात्रा को तत्काल डायल-112 की मदद से सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

19 साल की छात्रा का मर्डर, अज्ञात युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रूममेट नहाने गई थी

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि खुशी साहू बेमेतरा जिले के कुम्ही गांव की रहने वाली थी. वह भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में अपनी एक सहेली के साथ पीजी में रहकर पढ़ाई कर रही थी. घटना के समय उसकी रूममेट नहाने गई हुई थी.

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19 साल की छात्रा पीजी में रहकर करती थी पढ़ाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कमरे के अंदर घुसा युवक, ताबड़तोड़ वार

अज्ञात युवक कमरे में पहुंचा और खुशी पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर फरार हो गया. रूममेट और मकान मालिक ने खून से लथपथ हालत में छात्रा को देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी. खुशी बी-फार्मेसी की पढ़ाई कर रही थी और साथ ही एक कैफे सेंटर में काम भी करती थी. घटना की खबर मिलते ही उसके माता-पिता बेमेतरा से सुपेला अस्पताल पहुंचे. बेटी की मौत की सूचना मिलते ही मां का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. अस्पताल परिसर का माहौल बेहद भावुक हो गया.

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खबर मिलते ही युवती के माता-पिता बेमेतरा से सुपेला अस्पताल पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रेम-प्रसंग समेत सभी एंगल से जांच

वहीं सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 11 से 12 बजे के बीच वारदात हुई. अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस रूममेट और अन्य परिचितों से पूछताछ कर रही है. शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग सहित सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर विवेचना की जा रही है. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीमें सक्रिय हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस ने किया है.

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कमरे के अंदर घुसा युवक और चाकू से हमलाकर हुआ फरार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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