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ग्रामीण-शहरी सेवा शिविर 31 अगस्त तक बढ़ाए, लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रास्तों और अतिक्रमण से जुड़े विवादों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने के निर्देश दिए.

CM Bhajanlal holding a meeting
बैठक लेते सीएम भजनलाल (Photo: CMO)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 6:42 PM IST

4 Min Read
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जयपुर : प्रदेश में आमजन को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर अब 31 अगस्त तक जारी रहेंगे. सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिविरों को मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया और जनसहभागिता को देखते हुए संचालन अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया. यह निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में 'राज उन्नति' की सातवीं समीक्षा बैठक में लिया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में प्राप्त सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी आवेदन या कार्य का समाधान नहीं हो पाता है तो उसके कारणों का भी रिकॉर्ड रखा जाए. विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर समयबद्ध तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया.

प्रदेशभर में 19 हजार से अधिक शिविर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रास्तों और अतिक्रमण से जुड़े विवादों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने के निर्देश दिए. शिविरों से लाभान्वित होने वाले लोगों का पूरा विवरण, मोबाइल नंबर सहित दर्ज करने तथा उनके अनुभवों का दस्तावेजीकरण करने को कहा. उन्होंने फील्ड स्तर पर कार्य कर रहे अधिकारियों से सुझाव लेकर शिविरों की कार्यप्रणाली को अधिक सरल एवं प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए. 12 जून से शुरू ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों से प्रदेशभर में 19 हजार से अधिक शिविर किए जा चुके हैं. इनमें वर्षों से लंबित मामलों के समाधान के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया गया है.

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आमजन को राहत : मुख्यमंत्री ने कहा कि शिविर में आमजन को राहत मिल रहे हैं. शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से 42 हजार से अधिक पट्टे जारी, 13 हजार से अधिक नाम हस्तांतरण, एक लाख से अधिक जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण, 12 हजार से अधिक पालनहार योजना सत्यापन, 18 हजार से अधिक पीएम स्वनिधि ऋण आवेदन और 41 हजार से अधिक बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए गए. 22 हजार से अधिक नई स्ट्रीट लाइटें लगाई गईं. 67 हजार से अधिक स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत की गई. 7 हजार से अधिक भवन मानचित्र प्रकरणों का निस्तारण हुआ. 27 हजार से अधिक कचरा संभावित स्थलों का उन्मूलन किया गया. तीन हजार से अधिक सीवर कनेक्शनों को भी स्वीकृति दी गई. ग्रामीण सेवा शिविरों में 1.97 लाख से अधिक नामांतरण, करीब 48 हजार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी, 27 हजार से अधिक आपसी सहमति से विभाजन और 18 हजार से अधिक रास्ता संबंधी विवादों का समाधान किया गया. बड़ी संख्या में राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण, पट्टों का वितरण और जाति, मूल निवास और हैसियत प्रमाण-पत्र जारी किए गए. लगभग दो लाख किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण भी कराया गया.

लंबित मामलों के समाधान में भी तेजी आएगी : सीएम ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी शिविरों के माध्यम से 25 लाख से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार, 11 लाख से अधिक टीबी स्क्रीनिंग तथा साढ़े चार लाख से अधिक महिलाओं की ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर जांच की गई. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत तीन लाख से अधिक तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 48 हजार से अधिक पॉलिसियों का वितरण किया गया. सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जनधन योजना और जन आधार से जुड़े हजारों मामलों का भी शिविरों में निस्तारण किया गया. इन शिविरों के विस्तार से अधिकाधिक लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा. लंबित मामलों के समाधान में भी तेजी आएगी.

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