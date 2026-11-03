पटना में नकली पानी का कारोबार बेनकाब, 4 प्रतिष्ठानों से लाखों की सामग्री नष्ट, खाद्य लाइसेंस निलंबित
duplicate water brand Business: पटना में नकली पैकेज्ड पानी के खिलाफ खाद्य संरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 4 प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 3, 2026 at 8:38 AM IST
पटना: राजधानी पटना में खाद्य संरक्षा विभाग ने नकली और मानकहीन पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के कारोबार पर सोमवार को विशेष अभियान चलाया. राजधानी के चार अलग-अलग इलाकों में स्थित प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर टीम ने विभिन्न ब्रांडों के नाम से बेचे जा रहे हजारों बोतल पानी की बड़ी खेप जब्त कर नष्ट कर दी. कार्रवाई के दौरान एक जगह बिसलेरी के नाम पर डुप्लीकेट पानी बेचने का मामला भी सामने आया.
लेबलिंग और साफ-सफाई में गंभीर गड़बड़ियां
जांच में लेबलिंग से लेकर साफ-सफाई और लाइसेंस संबंधी कई गंभीर अनियमितताएं मिली. बोतलों पर दर्ज पते और लाइसेंस नंबर गलत पाए गए. कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं थे और उत्पादन क्षेत्र में निर्धारित यूनिफॉर्म की व्यवस्था भी नहीं मिली. इन कमियों को देखते हुए चारों प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए गए.
डुप्लीकेट बिसलेरी की बड़ी खेप जब्त
एक प्रतिष्ठान में बिसलेरी के नाम से डुप्लीकेट पैकेज्ड पानी मिला. यहां से एक लीटर की 1500 और 500 मिलीलीटर की 900 बोतलें जब्त कर नष्ट की गईं. कुल करीब 2400 लीटर पानी पर कार्रवाई हुई. उत्पादों की लेबलिंग में गड़बड़ी के साथ साफ-सफाई की व्यवस्था भी नाकाफी पाई गई.
दूसरे स्थान पर हजारों बोतलें नष्ट
दूसरे प्रतिष्ठान से बिसलेरी पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की कुल 15,168 बोतलें जब्त कर नष्ट की गईं. इनमें एक लीटर और 500 मिलीलीटर की बड़ी संख्या शामिल थी. जब्त सामग्री का कुल मूल्य 62 हजार रुपये से अधिक बताया गया. यहां से अतिरिक्त नमूने भी जांच के लिए लिए गए.
कई ब्रांडों के पानी पर कार्रवाई
तीसरे प्रतिष्ठान में विभिन्न ब्रांडों के पैकेज्ड पानी की सामग्री जब्त कर नष्ट की गई. इसमें बिसलेरी, सुहर बिसलेरी, आदित्य बिसलेरी और न्यूट्रीएंट्रल जैसी सामग्री शामिल थी, जिनका कुल मूल्य एक लाख रुपये के आसपास था. विभाग ने कमियां दूर करने के लिए 14 दिनों का सुधार नोटिस भी जारी किया.
एक लाख रुपये से अधिक की सामग्री नष्ट
चौथे प्रतिष्ठान से बिसलेरी, संजीवनी और न्यूट्री ड्रॉप ब्रांड की हजारों बोतलें जब्त की गईं. यहां कुल एक लाख पांच हजार रुपये मूल्य की सामग्री नष्ट की गई. इस प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया.
प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूने
चारों जगहों से पानी के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उत्पादन, भंडारण और बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठानों की निगरानी लगातार जारी रहेगी.
स्वास्थ्य मंत्री का सख्त रुख
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. विभाग की टीमें सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान जारी रखे हुए हैं.
"खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. विभाग की टीमें पानी के उत्पादन, भंडारण और बिक्री से जुड़े प्रतिष्ठानों की लगातार निगरानी कर रही हैं."-निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री
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