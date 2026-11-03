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पटना में नकली पानी का कारोबार बेनकाब, 4 प्रतिष्ठानों से लाखों की सामग्री नष्ट, खाद्य लाइसेंस निलंबित

पटना में नकली पैकेज्ड पानी ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना में खाद्य संरक्षा विभाग ने नकली और मानकहीन पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के कारोबार पर सोमवार को विशेष अभियान चलाया. राजधानी के चार अलग-अलग इलाकों में स्थित प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर टीम ने विभिन्न ब्रांडों के नाम से बेचे जा रहे हजारों बोतल पानी की बड़ी खेप जब्त कर नष्ट कर दी. कार्रवाई के दौरान एक जगह बिसलेरी के नाम पर डुप्लीकेट पानी बेचने का मामला भी सामने आया.

लेबलिंग और साफ-सफाई में गंभीर गड़बड़ियां