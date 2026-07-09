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फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा, गूगल सर्च करने पर करते थे टारगेट, 74 लाख की ठगी

राजस्थान से आरोपी टेलीग्राम ग्रुप में लोगों को जोड़ते और उनके साथ लाखों रुपयों की ठगी करते.

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फॉरेक्स ट्रेडिंग ठगी रायपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 9, 2026 at 8:46 AM IST

3 Min Read
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रायपुर: राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने बुधवार को फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 इंटरस्टेट आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों ने 74 लाख रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया था. एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और न्यू राजेंद्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है. पकड़े गए आरोपी गूगल सर्च के माध्यम से पीड़ित को FIRSTIFY नामक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर अपना शिकार बनाते थे.

फॉरेक्स ट्रेडिंग सर्च करते ही बनाया निशाना

क्राइम एंड साइबर डीसीपी स्मृतिक राजनाला ने बताया "पीड़ित बहादुर आर्य निवासी राजेंद्र नगर ने 17 अप्रैल 2026 को न्यू राजेंद्र नगर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि मोबाइल से गूगल पर फॉरेक्स ट्रेडिंग सर्च किया. जहां एक वेबसाइट के माध्यम से उसके मोबाइल नंबर FIRSTIFY नमक टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया गया. ग्रुप के सदस्यों ने ज्यादा लाभ का झांसा देकर उसे निवेश करने के लिए 2 मोबाइल 9112785936 और 9657985627 नंबरों से लगातार संपर्क कर फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश कराया.

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रायपुर पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

चाचा भतीजा से 74 लाख की ठगी

आरोपियों के झांसे में आकर पीड़ित और उसके भतीजे ने अलग-अलग किस्तों में 74 लाख रुपए निवेश कर दिए. पीड़ितों के द्वारा निवेश करने के बाद ना ही इसका कोई लाभ मिला और निवेश की राशि वापस नहीं मिल पाई. आरोपियों ने अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर फर्जी निवेश योजना के माध्यम से पीड़ित और उसके भतीजे से 74 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की घटना को अंजाम दिया था." जिसके बाद पीड़ित पुलिस के पास पहुंचे.

राजस्थान से 2 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच करने के साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में शामिल सदस्यों एडमिन यूजर आईडी डिजिटल गतिविधियों और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जांच की गई. बैंकिंग ट्रांजैक्शन के आधार पर आरोपियों की पहचान होने के बाद उन्हें राजस्थान में लोकेट किया गया. पकड़े गए दोनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं. जिसमें मुकेश कुमार मीणा और संदीप कुमार शामिल है. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ थाना राजेंद्र नगर में धारा 318 बीएनएस 66 डी आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए है.

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