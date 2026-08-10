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डांगावास हत्याकांड में 40 आरोपियों के बरी होने पर बढ़ा विरोध , दलित समाज सड़क पर उतरा

ज्ञापन में कहा गया कि डांगावास प्रकरण में करीब 11 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया गया. समाज के प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया कि जब इस प्रकरण में छह लोगों की हत्या हुई है, तो यदि सभी आरोपी निर्दोष हैं, तो आखिर इन हत्याओं को अंजाम किसने दिया? फैसले से पीड़ित परिवारों और दलित समाज में असुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था को लेकर अविश्वास की भावना पैदा हुई है.

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के बहुचर्चित डांगावास हत्याकांड मामले में विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट, मेड़ता द्वारा सभी 40 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किए जाने के फैसले के विरोध में सोमवार को डीडवाना में भीम आर्मी-आजाद समाज और मेघवाल समाज के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा.

हाईकोर्ट में अपील की मांग: ज्ञापन में राजस्थान सरकार से मांग की गई कि डांगावास प्रकरण में आए फैसले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की जाए. साथ ही पीड़ित परिवारों की सुरक्षा बढ़ाने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं. ज्ञापन में तत्कालीन सुनवाई से जुड़े पीठासीन अधिकारी के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा गया कि फैसला पीड़ित पक्ष के लिए अन्यायपूर्ण है. समाज के प्रतिनिधियों ने पूरे मामले की निष्पक्षता से समीक्षा कराने की मांग की.

18 मांगों में से अधिकांश पूरी नहीं होने का आरोप: भीम आर्मी जिला सचिव राजूराम चांद बासनी ने कहा कि डांगावास घटना के बाद सरकार के साथ 18 मांगों पर सहमति बनी थी. उनके अनुसार सीबीआई जांच को छोड़कर अन्य मांगों में से कई आज तक पूरी नहीं हुई हैं. ज्ञापन में इन सभी मांगों को पूरा करने की मांग की गई, ताकि पीड़ित परिवारों और समाज में यह भरोसा कायम हो सके कि कानून सबके लिए समान है. चांदबासनी ने कहा कि डांगावास हत्याकांड के फैसले से पीड़ित परिवारों और समाज को गहरा आघात पहुंचा है. छह लोगों की हत्या के मामले में सभी आरोपियों का बरी होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में मजबूती से अपील करनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए. उन्होंने कहा कि न्याय मिलने तक समाज का संघर्ष जारी रहेगा.

छह लोगों की मौत: एडवोकेट मंजीत गांधी ने कहा कि इतने लंबे समय तक चले मामले में छह लोगों की मौत हुई और अब सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया है. ऐसे में सरकार को फैसले का विधिक परीक्षण करवाकर हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए.