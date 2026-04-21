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PM कुसुम योजना : पहाड़ी व पथरीली जमीन पर लगाए फ्री सोलर पंप, फसलें लहलहाई तो खिले किसानों के चेहरे

किसानों की लहलहाई फसलें ( सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, डूंगरपुर )