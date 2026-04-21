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PM कुसुम योजना : पहाड़ी व पथरीली जमीन पर लगाए फ्री सोलर पंप, फसलें लहलहाई तो खिले किसानों के चेहरे

मुख्यमंत्री की विशेष पहल से टीएसपी क्षेत्र में जनजाति वर्ग के किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम कम्पोनेंट बी योजनांतर्गत निःशुल्क सौर पंप मिल रहे हैं.

किसानों की लहलहाई फसलें
किसानों की लहलहाई फसलें (सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, डूंगरपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 21, 2026 at 2:28 PM IST

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Updated : April 21, 2026 at 3:09 PM IST

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डूंगरपुर : राजस्थान के दक्षिणांचल में स्थित आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में प्रधानमंत्री कुसुम योजना से किसानों की स्थिति बदलने लगी है. योजना में 2 सालों में 1 हजार से ज्यादा सोलर पंप लगाए गए. इससे खेतों में फसलें लहलहाने लगी हैं. किसानों को न बिजली कटौती की टेंशन और न ही बिल का झंझट है. इससे किसान भी खुश नजर आ रहे हैं. इससे राजस्थान के दक्षिणांचल में स्थित डूंगरपुर जिले के लघु सीमांत आदिवासी किसानों की तस्वीर बदलने लगी है. पहले ये कृषक बिजली की लुका-छिपी से समय पर फसल की सिंचाई नहीं कर पाने की परेशानी से त्रस्त थे और आर्थिक अक्षमता के कारण सोलर पंप जैसी योजनाओं का भी लाभ नहीं ले पा रहे थे. अब मुख्यमंत्री की विशेष पहल से टीएसपी क्षेत्र में जनजाति वर्ग के किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम कम्पोनेंट बी के तहत पूरी तरह निःशुल्क सौर पंप मिल रहे हैं.

आदिवासी किसानों को मिली राहत : जनजाति बाहुल्य डूंगरपुर जिले में भौगोलिक विषमताओं और पहाड़ी क्षेत्र के कारण लघु एवं सीमांत कृषकों के सामने कई चुनौतियां थी. इनमें कृषि भूमि होना, पानी की कम उपलब्धता, सिंचाई के लिए वर्षा के पानी पर निर्भरता, जो पानी उपलब्ध है, बिजली की समस्या के कारण समय पर सिंचाई नहीं कर पाना गंभीर चुनौती बन चुका था. इस चुनौती से निजात दिलाने के लिए किसानों को पूर्णतः निःशुल्क सौर ऊर्जा पंप दिलवाने की विशेष पहल की गई है.

डूंगरपुर उद्यानिकी विभाग के उप निदेशक डॉ. विकास चेचानी (सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, डूंगरपुर)

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मुख्यमंत्री ने इन कृषकों की चुनौतियों को कम कर राहत प्रदान किया और अब उन्हें निर्बाध बिजली मिल रही है. योजना में जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग श्रेणी के किसानों के लिए उद्यानिकी आयुक्तालय के माध्यम से 3 एचपी और 5 एचपी प्रति सौर ऊर्जा पंप पर 45 हजार रुपए का अनुदान उपलब्ध है. इसके अलावा शेष राशि का भी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है. इससे किसानों को राहत मिल रही है.

1168 जनजाति किसानों को मिला निःशुल्क सौर उर्जा संयंत्र : डूंगरपुर उद्यानिकी विभाग के उप निदेशक डॉ. विकास चेचानी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पी.एम.कुसुम) योजना में कम्पोनेंट बी के तहत जिले में वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 239 कृषकों के यहां सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना की गई. इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग श्रेणी के 229 किसान शामिल हैं और वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 980 कृषकों के यहां सौर उर्जा संयंत्र की स्थापना की गई. इसमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग श्रेणी के 939 किसान शामिल हैं.

लाभान्वित किसान
लाभान्वित किसान (सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, डूंगरपुर)

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अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को राज्य सरकार की ओर से उद्यानिकी आयुक्तालय की ओर से प्रति सौर ऊर्जा पंप लगाने पर 45 हजार रुपए का अतिरिक्त अनुदान मिलता है. इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के जनजाति वर्ग के किसानों के लिए शेष राशि भी प्रदान कर पूर्ण रूप से निःशुल्क लाभान्वित किया गया है. योजना में सामान्य श्रेणी के कृषकों को 3 एचपी एवं 5 एचपी का सौर उर्जा संयत्र स्थापित करने के लिए क्रमशः 96 हजार 770 और 1 लाख 23 हजार 657 रुपए कृषक हिस्सा राशि के रूप में जमा करवाया जाना होता है.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग श्रेणी के कृषकों को 51 हजार 770 एवं 78 हजार 656 रुपए कृषक हिस्सा राशि के रूप में जमा करवाना होता है. इसमें राज्य सरकार की ओर से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग श्रेणी के कृषकों को उद्यानिकी आयुक्तालय के माध्यम से प्रति सौर उर्जा पंप 45 हजार रुपए राशि की अतिरिक्त छूट देय है. इसमें राज्य सरकार की ओर से पहल करते हुए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग श्रेणी किसानों के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से शेष राशि के लिए भी आर्थिक सहयोग प्रदान करते हुए योजना में पूर्णतः निःशुल्क लाभान्वित किया गया है.

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सौर उर्जा संयत्र स्थापना के लिए आवश्यक पात्रता में सामान्य एवं अनुसूचित जाति वर्ग श्रेणी कृषक के नाम न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भू-स्वामित्व आवश्यक है. अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग श्रेणी कृषकों के पास न्यूनतम 0.2 भूस्वामित्व होना आवश्यक है. कृषक के पास कृषि कनेक्शन नहीं होना चाहिए और पूर्व से कृषि कनेक्शन होने की स्थिति में उसे समर्पित करना होता है.

क्या कहते हैं किसान : किसान केशु धूलेश्वर गांव धोलपुरा तहसील साबला जिला डूंगरपुर ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से लगाए गए निःशुल्क सोलर पंप से लाभान्वित हुई हूं. सोलर लगने से अब रात को सिंचाई नहीं करनी पड़ती और बिजली का भी इंतजार नहीं करना पड़ता है. बिजली का बिल भी नहीं भरना पड़ रहा है. सोलर पंप के कारण खेतों में ज्यादा सिंचाई कर पा रहे हैं. सोलर पंप निःशुल्क मिलने से आर्थिक लाभ हुआ है.

किसान भोगीलाल परमार और कांतिलाल परमार गांव पांतली तहसील दोवड़ा जिला डूंगरपुर ने बताया कि उनके यहां बिजली की बहुत दिक्कत थी. इसी वर्ष 5 एचपी का सौर उर्जा पंप सरकार की ओर से निःशुल्क मिला है तो सिंचाई में बहुत फायदा मिल रहा है. अभी सब्जी की खेती कर रखी है. जब भी जरूरत होती है सिंचाई की तो आसानी से पानी उपलब्ध हो जाता है. इसके अलावा कई योजनाओं का लाभ मिला है.

Last Updated : April 21, 2026 at 3:09 PM IST

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