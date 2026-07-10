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डूंगरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: बस ने बाइक को मारी टक्कर, टायर के नीचे आने से दो युवकों की मौत

शास्त्री कॉलोनी रोड पर बस की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई.

बस ने बाइक को मारी टक्कर
बस ने बाइक को मारी टक्कर (फोटो ईटीवी भारत डूंगरपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 9:58 AM IST

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​डूंगरपुर : जिले के कोतवाली थाना इलाके के अंतर्गत शहर के शास्त्री कॉलोनी रोड पर मेवाड़ फर्नीचर के सामने एक तेज रफ्तार बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में बाइक सवार दो युवकों की बस के टायर के नीचे कुचलने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और भारी जाम की स्थिति पैदा हो गई. पुलिस ने दोनों के शव को उठाकर डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाए हैं.

​कोतवाली थाने के सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भरत मीणा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक मोटरसाइकिल पर दो युवक सवार होकर जा रहे थे. जब वे बस स्टैंड से तहसील चौराहा रोड पर स्थित शास्त्री कॉलोनी के पास पहुंचे, तभी मेवाड़ फर्नीचर के सामने यह हादसा हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक गुजरती हुई बस का साइड का हिस्सा बाइक से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक संतुलन खोकर बाइक सहित सड़क पर गिर पड़े. इसी दौरान बस का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया.

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​हादसे के बाद चालक मौके से बस लेकर फरार हो गया. दुर्घटना के चलते बस स्टैंड से तहसील चौराहा जाने वाली लेन पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और यातायात को दूसरी लेन में डायवर्ट कर जाम खुलवाया. ​पुलिस ने दोनों युवकों को एम्बुलेंस की मदद से डूंगरपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान नरेश खटीक (निवासी खेरवाड़ा) और गोपाल खटीक (निवासी सलूंबर) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दोनों युवक किसी परिचित के अंतिम संस्कार में शामिल होने डूंगरपुर आ रहे थे. पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचित कर दिया है और फरार बस चालक की तलाश शुरू कर दी है.

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