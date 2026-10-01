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Dungarpur Road Accident : कार की टक्कर से बाइक सवार 2 की मौत, एक गंभीर घायल

सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त कार ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-927ए पर पालवड़ा में गुरुवार देर शाम को भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक युवक को डूंगरपुर से दूसरी जगह रेफर किया गया. दोनो शवों को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है. फिलहाल, पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है.

सदर थाना एएसआई गिरिराज सिंह ने बताया कि क्षेत्र के पालवड़ा में गुरुवार देर शाम के समय हादसा हुआ. शेरावाडा बिछीवाड़ा निवासी रणजीत (35 वर्ष) पुत्र अर्जुन वरहात, दिलीप (26 वर्ष) पुत्र रामा वरहात और गजेंद्र पुत्र सुरेन्द्र वरहात, तीनों माथुगामडा के पास एक शोक कार्यक्रम में आए थे. इसके बाद तीनों बाइक से वापस अपने घर जा रहे थे. इस दौरान नेशनल हाईवे 927ए पर पालवड़ा के पास खेरवाड़ा की तरफ से आ रही एक कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई. पढ़ें : कोटपूटली में रफ्तार का कहर, हैड कांस्टेबल की सड़क हादसे में मौत