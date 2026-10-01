Dungarpur Road Accident : कार की टक्कर से बाइक सवार 2 की मौत, एक गंभीर घायल
राजस्थान के डूंगरपुर में भीषण सड़क हादसा. एनएच 927ए पर बाइक सवार युवकों की मौत. जानिए पूरा मामला...
Published : October 1, 2026 at 10:11 PM IST
डूंगरपुर: सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-927ए पर पालवड़ा में गुरुवार देर शाम को भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक युवक को डूंगरपुर से दूसरी जगह रेफर किया गया. दोनो शवों को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखा गया है. फिलहाल, पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है.
सदर थाना एएसआई गिरिराज सिंह ने बताया कि क्षेत्र के पालवड़ा में गुरुवार देर शाम के समय हादसा हुआ. शेरावाडा बिछीवाड़ा निवासी रणजीत (35 वर्ष) पुत्र अर्जुन वरहात, दिलीप (26 वर्ष) पुत्र रामा वरहात और गजेंद्र पुत्र सुरेन्द्र वरहात, तीनों माथुगामडा के पास एक शोक कार्यक्रम में आए थे. इसके बाद तीनों बाइक से वापस अपने घर जा रहे थे. इस दौरान नेशनल हाईवे 927ए पर पालवड़ा के पास खेरवाड़ा की तरफ से आ रही एक कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई.
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हादसे में तीनों को हाथ, पैर और सिर पर गंभीर चोटें आईं वे लहूलुहान हो गए. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई. सूचना के बाद देवल चौकी से एएसआई गिरिराज सिंह मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस से घायलों को डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. जिसके बाद इमरजेंसी में डॉक्टर ने जांच कर रणजीत और दिलीप को मृत घोषित कर दिया, जबकि हादसे में गंभीर घायल गजेंद्र की हालत खराब होने के कारण उसे रेफर कर दिया गया.
परिवार के लोग उसे गुजरात के अस्पताल की ओर लेकर रवाना हुए हैं. वहीं, मृतक रणजीत का छोटा भाई महेश भी डूंगरपुर अस्पताल में ही नर्स है. उसे भी घटना की खबर मिलने पर वह मौके पर पहुंचा. दोनों युवकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. मृतक रणजीत गुजरात में एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था, जो शुक्रवार को वापस काम पर लौटने वाला था. जबकि दिलीप पढ़ाई के साथ ही परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था.