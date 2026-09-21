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डूंगरपुर: आरबीएल बैंक में 14 लाख की चोरी का खुलासा, मजदूर बनकर पुलिस ने पकड़े 3 शातिर चोर

डूंगरपुर की चितरी पुलिस ने गुजरात के जंगलों में पीछा करके 3 शातिर अंतरराज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया.

पुलिस की गिरफ्त में चोर
पुलिस की गिरफ्त में चोर (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 5:48 PM IST

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डूंगरपुर: जिले की चितरी थाना पुलिस ने गलियाकोट स्थित आरबीएल फिनसर्व लिमिटेड शाखा से करीब 14 लाख रुपये की बड़ी नकबजनी का खुलासा करते हुए अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने लगातार 5 दिनों तक गुजरात के विभिन्न शहरों व गांवों में ठेकेदार और मजदूर का वेश धारण कर मुख्य आरोपी का जंगलों में 6 किलोमीटर तक पीछा किया और उसे दबोच लिया.

बैंक में घुस कर चोरी की वारदात की: एसपी मनीष कुमार ने बताया कि शाखा प्रबंधक राजेश कुमार सैनी ने चितरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 6 सितंबर 2026 की रात को बैंक कर्मियों द्वारा रखी गई 14.23 लाख रुपये से अधिक की राशि बैंक के लॉकर से चोरी हो गई. अज्ञात बदमाशों ने सीढ़ियों के नीचे की जाली और बैंक के पीछे के दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर प्रवेश किया तथा बैंक में ही रखी चाबियों से लॉकर खोलकर नगदी पार कर दी.

एसपी मनीष कुमार (ETV Bharat Dungarpur)

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जंगलों में करीब 6 किलोमीटर पीछा किया: एसपी ने बताया कि चितरी थानाधिकारी रमेश मीणा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था. पुलिस ने बैंक व आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तथा साइबर शाखा की मदद से संदिग्धों की पहचान की. आरोपी वारदात के बाद अपने ठिकाने बदलकर गुजरात में छिप रहे थे. पुलिस टीम ने गुजरात में 5 दिनों तक ठेकेदार व मजदूर का भेष बनाकर आरोपियों की रेकी की. मुख्य आरोपी जीवा उर्फ जीवतराम की भनक लगते ही पुलिस ने राजस्थान सीमा में प्रवेश करते समय उसे डिटेन करने का प्रयास किया और जंगलों में करीब 6 किलोमीटर पीछा कर उसे धर दबोचा.

एक अन्य आरोपी की तलाश जारी: एसपी के अनुसार जीवा उर्फ जीवतराम निवासी पारडा दरियाटी इस घटना का मुख्य आरोपी है और वह कुंआ थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है. उस पर चोरी, पॉक्सो व अन्य धाराओं में पहले से 7 मामले दर्ज हैं. इसके साथ ही पुलिस ने हरीश उर्फ भटु निवासी पुछियावाडा व बदामी उर्फ बदा निवासी रातडिया को भी गिरफ्तार किया है. मामले में एक अन्य आरोपी मुकेश डामोर निवासी मालाखोलडा अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.

आरोपियों से जारी है पूछताछ: पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने वारदात से पहले बैंक की सुनियोजित रेकी की थी. घटना को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी जीवा व उसका साथी मुकेश सीसीटीवी कैमरों की नजर से बचते हुए पैदल ही जंगल व नदी के रास्ते मोरडी भैरवजी मंदिर पहुंचे. वहां से उनके अन्य सहयोगियों हरीश व बदामी ने उन्हें सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचाया. फिलहाल पुलिस आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है.

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आरबीएल बैंक में 14 लाख की चोरी
INTERSTATE GANG OF THIEVES ARRESTED
जीवा उर्फ जीवतराम हिस्ट्रीशीटर
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