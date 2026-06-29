साइकिल पार्ट्स की आड़ में तस्करी, 20 लाख की शराब जब्त, एक गिरफ्तार
पुलिस अब इस खेप से जुड़े पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी है.
Published : June 29, 2026 at 5:37 PM IST
डूंगरपुरः राजस्थान-गुजरात सीमा पर स्थित रतनपुर बॉर्डर पर बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइकिल पार्ट्स की आड़ में गुजरात ले जाई जा रही करीब 20 लाख रुपए की अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया है. पुलिस ने कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर लिया है. गुजरात में शराबबंदी लागू होने के कारण वहां अवैध शराब की तस्करी लगातार चुनौती बनी हुई है. पुलिस अब इस खेप से जुड़े पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी है.
पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाशचंद्र सोनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे-48 पर रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की हुई थी. इसी दौरान सूचना मिली कि उदयपुर की ओर से आ रहे एक बंद बॉडी कंटेनर में साइकिल पार्ट्स की आड़ में शराब छिपाकर गुजरात ले जाई जा रही है.
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कंटेनर की तलाशी में मिली शराबः इस पर पुलिस ने कंटेनर को रुकवाकर चालक से पूछताछ की. चालक ने कंटेनर में केवल साइकिल पार्ट्स भरे होने की बात कही, लेकिन पुलिस को संदेह होने पर वाहन की गहन तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान साइकिल पार्ट्स के बीच रखे गए शराब के कार्टन बरामद हुए. जांच में कंटेनर से चंडीगढ़ निर्मित विभिन्न ब्रांड की शराब के 244 कार्टन बरामद हुए. इसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई गई है. पुलिस ने शराब और कंटेनर को जब्त कर चालक नरेश कुमार (33) पुत्र ओमप्रकाश निवासी ढांड हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया.
शराब गुजरात पहुंचाई जानी थीः पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शराब की खेप गुजरात पहुंचाई जानी थी. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह खेप गुजरात में किन लोगों तक पहुंचनी थी और इस तस्करी गिरोह में कौन-कौन शामिल हैं?. मामले में आगे की जांच जारी है.