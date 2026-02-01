ETV Bharat / state

डूंगरपुर: सोशल मीडिया पर लड़की बनकर ठग लिए 50 लाख रुपए, आरोपी गिरफ्तार

डूंगरपुर पुलिस ने फेसबुक पर लड़की बनकर प्रेम जाल रचने वाले शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया. अब तक 50 लाख की ठगी का खुलासा.

डूंगरपुर साइबर थाना
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 1, 2026 at 4:31 PM IST

डूंगरपुर: पुलिस ने "ऑपरेशन साइबर हंट" के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है. जिले की साइबर पुलिस ने एक चालाक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जो फेसबुक पर खुद को लड़की बताकर लोगों को प्रेम जाल में फंसाता था और उनसे लाखों रुपये की ठगी करता था. पुलिस के अनुसार आरोपी ने अब तक विभिन्न लोगों से कुल लगभग 50 लाख रुपये की ठगी की है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान कपीलदेव मेघवाल उर्फ बाबू मेघवाल के रूप में हुई है, जो बाड़मेर जिले की अंबेडकर कॉलोनी का निवासी है.

डूंगरपुर जिले के साइबर थानाधिकारी गिरधारी सिंह ने बताया कि डूंगरपुर निवासी पीड़ित लालशंकर पटेल ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 मई 2025 को आरोपी ने आरती मीणा नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसे पीड़ित ने स्वीकार कर लिया. आरोपी ने खुद को उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में डॉक्टर बताया और व्हाट्सएप तथा फेसबुक वीडियो कॉल पर अश्लील गतिविधियां दिखाकर पीड़ित का भरोसा जीता. उसने मिलने और शादी का झांसा दिया तथा ट्रेनिंग के नाम पर पैसे मांगे. जब पीड़ित ने मना किया तो आरोपी ने उनकी निजी बातें और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. डर के मारे पीड़ित ने 2 मई 2025 से 17 जनवरी 2026 के बीच कुल 23 लाख 50 हजार रुपये आरोपी के खाते में ट्रांसफर कर दिए.

साइबर थानाधिकारी गिरधारी सिंह

अय्याशी के लिए की ठगी:थानाधिकारी गिरधारी सिंह ने बताया कि साइबर थाना पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर फेसबुक अकाउंट की जांच की और आरोपी तक पहुंच बनाई. पूछताछ में पता चला कि आरोपी 'आरती मीणा' नाम से फर्जी आईडी चलाता था और लड़की की आवाज में बात करके लोगों को प्रेम जाल में फंसाता था. ठगी की रकम का उपयोग आरोपी ने अफीम के दूध, एमडी जैसे नशीले पदार्थों के सेवन, ऐश-ओ-आराम और मौज-मस्ती में किया. उसने ठगी के पैसों से एक स्विफ्ट डिजायर कार भी खरीदी थी. साइबर थानाधिकारी गिरधारी सिंह ने इस सफलता की पुष्टि की है और पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि अन्य पीड़ितों और संभावित साथियों का पता लगाया जा सके.

