डूंगरपुर में 53 लाख से अधिक की नकदी के साथ युवक गिरफ्तार
राजस्थान में देवड़ा पुलिस और डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई. बड़ी मात्रा में नकदी बरामद. हवाला नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका...
Published : May 8, 2026 at 8:14 PM IST
डूंगरपुर: दोवड़ा थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बाइक सवार युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 53 लाख 65 हजार 150 रुपये की नकदी बरामद की गई है. इस मामले का हवाला नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है.
दोवड़ा थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए पुख्ता जानकारी मिली थी कि एक युवक बड़ी मात्रा में कैश लेकर डूंगरपुर से साबला की ओर जा रहा है. इस सूचना पर सक्रिय हुई. जिसके बाद दोवड़ा थाना पुलिस और DST की टीम ने बटिकडा मोड़ पर नाकाबंदी की. नाकाबंदी के दौरान जब संदिग्ध बाइक सवार को रोककर उसके पास मौजूद बैग की तलाशी ली गई, तो पुलिस टीम दंग रह गई.
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बैग में नोटों की गड्डियां से भरी हुई थीं. गणना करने पर बरामद राशि 53 लाख 65 हजार 150 रुपये पाई गई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिसकी पहचान सचिन (पुत्र पोपटलाल सेवक निवासी साबला के रूप में हुई है. आरोपी ने पूछताछ में उक्त राशि डूंगरपुर शहर के प्रतापनगर निवासी मुकेश जैन से लाना बताया है. इतनी बड़ी रकम के पीछे किसी बड़े हवाला नेटवर्क के जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है. वहीं, पुलिस ने आयकर विभाग को भी इस संबंध में जानकारी दी है.