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डूंगरपुर में 'वेस्ट टू वेल्थ' का जादू: 'वंडर पार्क' में दिखेगा कबाड़ का अनोखा हुनर, स्क्रैप से सजीं खूबसूरत आकृतियां

डूंगरपुर: शहर एक बार फिर स्वच्छता और नवाचार की मिसाल बन रहा है. नगरपरिषद ने वसुंधरा विहार स्थित तीर्थंकर पार्क को 'वंडर पार्क' के रूप में विकसित किया है, जहां कबाड़ को कला में बदलकर स्वच्छता का अनूठा संदेश दिया जा रहा है. करीब 24 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस पार्क में 4 से 5 टन स्क्रैप का इस्तेमाल हुआ है. राजस्थान, बंगाल और मध्यप्रदेश से जुटाए गए वेस्ट मटीरियल को कलाकारों ने 50-60 दिन की मेहनत से खूबसूरत आकृतियों में बदला है. यहां 1000 किलो पुराने टायरों से बना विशाल हाथी, 350 किलो बोतल के ढक्कनों से बना ग्लोब, वेस्ट मेटल से भारत का नक्शा, 1500 किलो स्क्रैप से शेर और झाड़ू पकड़े व्यक्ति की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र हैं. यह पार्क 'वेस्ट टू वेल्थ' की अवधारणा को दर्शाता है और शहरवासियों के लिए सेल्फी पॉइंट के साथ स्वच्छता की प्रेरणा का केंद्र बनेगा.

डूंगरपुर नगरपरिषद आयुक्त प्रकाश डूडी ने बताया कि इस पार्क को भव्य रूप देने के लिए 24 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया था. इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का जिम्मा 'हुनर ट्राइब फाउंडेशन' की टीम को सौंपा गया है. इस पार्क को सजाने के लिए करीब 4 से 5 टन स्क्रैप (कबाड़) का उपयोग किया गया है. इस मटीरियल को केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि राजस्थान, बंगाल और मध्यप्रदेश सहित देश के कई राज्यों से जुटाया गया था. अलग-अलग राज्यों से आए हुनरमंद कलाकारों की टीमों ने लगभग 50 से 60 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इन बेजान स्क्रैप को खूबसूरत आकृतियों में तब्दील कर दिया है.