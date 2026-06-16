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डूंगरपुर में 'वेस्ट टू वेल्थ' का जादू: 'वंडर पार्क' में दिखेगा कबाड़ का अनोखा हुनर, स्क्रैप से सजीं खूबसूरत आकृतियां

इस पार्क को अलग-अलग राज्यों से आए हुनरमंद कलाकारों की टीमों ने लगभग 50 से 60 दिनों की मेहनत के बाद तैयार किया है.

Wonder Park in Dungarpur
वेस्ट मेटेरियल का उपयोग कर बनाया भारत का नक्शा (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 16, 2026 at 1:51 PM IST

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डूंगरपुर: शहर एक बार फिर स्वच्छता और नवाचार की मिसाल बन रहा है. नगरपरिषद ने वसुंधरा विहार स्थित तीर्थंकर पार्क को 'वंडर पार्क' के रूप में विकसित किया है, जहां कबाड़ को कला में बदलकर स्वच्छता का अनूठा संदेश दिया जा रहा है. करीब 24 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस पार्क में 4 से 5 टन स्क्रैप का इस्तेमाल हुआ है. राजस्थान, बंगाल और मध्यप्रदेश से जुटाए गए वेस्ट मटीरियल को कलाकारों ने 50-60 दिन की मेहनत से खूबसूरत आकृतियों में बदला है. यहां 1000 किलो पुराने टायरों से बना विशाल हाथी, 350 किलो बोतल के ढक्कनों से बना ग्लोब, वेस्ट मेटल से भारत का नक्शा, 1500 किलो स्क्रैप से शेर और झाड़ू पकड़े व्यक्ति की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र हैं. यह पार्क 'वेस्ट टू वेल्थ' की अवधारणा को दर्शाता है और शहरवासियों के लिए सेल्फी पॉइंट के साथ स्वच्छता की प्रेरणा का केंद्र बनेगा.

डूंगरपुर नगरपरिषद आयुक्त प्रकाश डूडी ने बताया कि इस पार्क को भव्य रूप देने के लिए 24 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया था. इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का जिम्मा 'हुनर ट्राइब फाउंडेशन' की टीम को सौंपा गया है. इस पार्क को सजाने के लिए करीब 4 से 5 टन स्क्रैप (कबाड़) का उपयोग किया गया है. इस मटीरियल को केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि राजस्थान, बंगाल और मध्यप्रदेश सहित देश के कई राज्यों से जुटाया गया था. अलग-अलग राज्यों से आए हुनरमंद कलाकारों की टीमों ने लगभग 50 से 60 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इन बेजान स्क्रैप को खूबसूरत आकृतियों में तब्दील कर दिया है.

Wonder Park in Dungarpur
स्क्रैप से बनाया शेर पार्क का आकर्षण है (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़ें: इस पार्क में है सिर्फ कचरा और कबाड़, खूबसूरती देख चौंक जाएंगे आप

कबाड़ से बनीं बेजोड़ आकृतियां
कबाड़ से बनीं बेजोड़ आकृतियां (फोटो ईटीवी भारत डूंगरपुर)
'वंडर पार्क' में दिखेगा कबाड़ का अनोखा हुनर
'वंडर पार्क' में दिखेगा कबाड़ का अनोखा हुनर (फोटो ईटीवी भारत डुंगरपुर)

पार्क की ये हैं मुख्य विशेषताएं: वंडर पार्क में 1,000 किलो पुराने वेस्ट टायरों का उपयोग करके एक विशाल हाथी की प्रतिमा बनाई गई है. इसके साथ ही 350 किलो बोतल के ढक्कनों से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता हुआ ग्लोब तैयार किया गया है. वेस्ट मेटल का उपयोग कर भारत का सुंदर नक्शा बनाया गया है. इसके अलावा 1,500 किलो स्क्रैप से शेर, 200 किलो मेटल से झाड़ू पकड़े व्यक्ति की प्रतिमा और ऑक्सीजन मास्क व सिलेंडर लगाए हुए बच्चे की आकृति भी बनाई गई है.

Wonder Park in Dungarpur
वेस्ट मेटेरियल्स से बनाया गया ग्लोब (ETV Bharat Dungarpur)

आयुक्त ने बताया कि यह पार्क न केवल शहरवासियों के लिए मनोरंजन और सेल्फी पॉइंट बनेगा, बल्कि स्वच्छता की प्रेरणा का एक बड़ा केंद्र भी साबित होगा. डूंगरपुर नगरपरिषद का यह कदम 'वेस्ट टू वेल्थ' की अवधारणा को पूरी तरह चरितार्थ करता है. नगरपरिषद आयुक्त प्रकाश डूडी के अनुसार, यह वंडर पार्क आने वाले दिनों में न केवल शहरवासियों और पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा मनोरंजन स्थल और सेल्फी पॉइंट बनेगा, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को रीसाइक्लिंग और स्वच्छता की प्रेरणा देने वाला एक बड़ा केंद्र भी साबित होगा. डूंगरपुर का यह मॉडल देश के अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणादायी है.

Wonder Park in Dungarpur
पुराने टायरों से बनाया हाथी (ETV Bharat Dungarpur)

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WONDER PARK IN DUNGARPUR

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