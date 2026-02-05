ETV Bharat / state

डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल: साल भार बाद भी 4 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट शुरू नहीं हुए, यह है कारण

डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थापना के बाद से आज तक कई सुपर स्पेशलिटी सेवाएं डॉक्टरों की कमी के कारण शुरू नहीं हो सकी.

Dungarpur Medical College
डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल (ETV Bharat Dungarpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 5, 2026 at 3:40 PM IST

डूंगरपुर: डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं देने की सरकार घोषणाएं कर रही है, लेकिन डॉक्टरों की कमी इसमें आड़े आ रही है. इस कारण ये सुविधाएं आज तक शुरू ही नहीं हो सकी हैं. मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चार सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं सालभर पहले शुरू करनी थी. अब डॉक्टरों के नहीं होने से मरीजों को गुजरात और उदयपुर ही जाना पड़ रहा है.

डूंगरपुर में 8 साल पहले मेडिकल कॉलेज खुली थी. सरकार ने डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के श्रीहरिदेव जोशी जिला अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी के लिए न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की मंजूरी दे दी. चारों विभागों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पद भी स्वीकृत कर दिए हैं. राजमेश के माध्यम से पदों को भरने के लिए डॉक्टरों के इंटरव्यू कॉल लिए, लेकिन चारों विभागों में एक भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं आया. ऐसे ही हाल डूंगरपुर समेत प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट के हैं, जिनमें डॉक्टर नहीं मिलने से सुपर स्पेशलिटी की सुविधा शुरू नहीं हो सकी है.

डॉ रूपेश कुमार, कार्यवाहक प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज अस्पताल (ETV Bharat Dungarpur)

हार्ट, पेट, मस्तिष्क और किडनी के मरीजों को मिलेगी सुविधा: कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के चारों सुपर स्पेशलिटी की सुविधा शुरू होने से कई मरीजों को राहत मिलेगी. खासकर हार्ट के मरीज, पेट की बीमारियों, किडनी और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा. आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले में कई मरीज हार्ट, पेट और मस्तिष्क जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. ऐसे में डूंगरपुर अस्पताल में आने वाले इन गंभीर मरीजों को रेफर कर दिया जाता है. डूंगरपुर में डॉक्टर नहीं होने से ये मरीज अभी गुजरात और उदयपुर के अस्पतालों में जा रहे हैं. ऐसे में मरीजों को आर्थिक खर्च भी उठाना पड़ रहा है. दूसरी ओर चारों सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टरों की संख्या प्रदेश में काफी कम है. ऐसे में जो डॉक्टर हैं, वे भी बड़े शहरों में ही बड़े अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां बड़े पैकेज के साथ ही उन्हें सुविधाएं मिलती हैं. डॉक्टरों के आदिवासी बहुल जिले में नहीं आने के पीछे ये भी बड़ी वजह बताई जा रही है.

नई मशीनों से लेकर वार्ड सबकुछ सुविधा मिलेगी : मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कार्यवाहक प्रिंसिपल डॉ. रूपेश कुमार ने बताया कि गैस्ट्रो, कार्डियो, नेफ्रो और न्यूरोलॉजी चारों विभागों की मंजूरी मिल गई है, लेकिन डॉक्टर नहीं होने से इन विभागों की शुरुआत नहीं हो सकी है. उन्होंने बताया कि चारों विभागों के डॉक्टर आने के बाद उनकी यूनिट शुरू हो जाएगी. मरीजों की जांच के लिए जरूरी महंगे उपकरण भी मंगवाए जाएंगे. इससे अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं बढ़ेंगी और लोगों को इलाज में राहत मिलेगी.

