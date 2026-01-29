ETV Bharat / state

Dungarpur Mahakumbh : बेणेश्वर मेले का आगाज, 800 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती, नाइट विजन कैमरों से पैनी नजर

बेणेश्वर मेले को लेकर पहले दिन ही श्रद्धालुओ की भारी भीड़ नजर आई. साबला, वालाई और बेणेश्वर धाम के पुलिया पर हजारों श्रद्धालूओ की भीड़ रही. धाम पर मंदिरों में दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ रही. राधा कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर, ब्रह्माजी मंदिर और वाल्मिकी मंदिर में दर्शनों के बाद लोगों में मेले का लुत्फ उठाया. मेले में मनोरंजन के लिए झूले समेत कई तरह के साधन लगे हैं.

डूंगरपुर: जिले के बेणेश्वर धाम पर आदिवासियों का महाकुंभ कहे जाने वाले राष्ट्रीय बेणेश्वर मेले का गुरुवार से आगाज हो गया है. बेणेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज ने राधा-कृष्ण मंदिर पर सप्तरंगी ध्वजा फहराते हुए 5 दिवसीय मेले का आगाज किया. इधर बेणेश्वर मेले के तहत जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा. 1 फरवरी को मुख्य मेला भरेगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे.

1 फरवरी को पालकी यात्रा और शाही स्नान रहेंगे आकर्षण : बेणेश्वर मेले के तहत माघ पूर्णिमा के दिन 1 फरवरी को मुख्य मेला भरेगा. इसी दिन महंत अच्युतानंद महाराज की पालकी यात्रा निकाली जाएगी. साबला हरी मंदिर से पालकी यात्रा 5 किमी दूर बेणेश्वर धाम पहुंचेगी.य बेणेश्वर आबुदर्रघाट पर महंत अच्युतानंद महाराज के साथ हजारों माव भक्त शाही स्नान कर डुबकी लगाएंगे. शाही स्नान और पालकी यात्रा के दर्शनों के लिए बड़ी भीड़ लगेगी. वहीं, मुख्य मेले के दिन राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

सुरक्षा में लगे 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी, नाइट विजन के 50 कैमरों से नजर : बेणेश्वर मेले में सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मेले में 800 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. ये पुलिसकर्मी साबला, वालाई और बांसवाड़ा पुलिया के रास्ते से लेकर बेणेश्वर धाम पर जगह-जगह तैनात किए गए हैं. वहीं, बेणेश्वर धाम पर सभी खास जगहों पर 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. नाइट विजन के इन कैमरों से रात के समय भी नजर रख सकेंगे. वहीं, मेले में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक कर्मियों को लगाया गया है.

मेले के दौरान होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल : बेणेश्वर मेले के दौरान जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग की ओर से कई संस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही टीएडी व खेल विभाग की ओर से कई खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी. जिसमे पुरुष और महिला वर्ग की एथलेटिक्स, सितोलिया प्रतियोगिता होगी. जबकि तीरंदाजी, वालीबॉल, रस्साकशी, महिलाओं की मटका दौड़, भजन मंडली, साफा बांधो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. प्रतियोगिता में जितने वाले को इनाम मिलेगा.