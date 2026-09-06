लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ : शादी के नाम पर गुजरात के युवक से 1.91 लाख ठगे, दुल्हन सहित 3 गिरफ्तार
शादी की तारीख 31 अगस्त तय की गई. आरोपियों ने 2 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन 1.71 लाख में सौदा तय हुआ.
Published : September 6, 2026 at 8:46 PM IST
डूंगरपुर: सदर थाना पुलिस ने शादी के नाम पर गुजरात के युवक से रुपए ऐंठने के मामले में लुटेरी दुल्हन और दलाल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने कोर्ट में शादी करवाने ले जाते समय रास्ते में ही दुल्हन को भगा लिया था. गैंग ने युवक से 1.91 लाख रुपए की ठगी की थी.
सदर थानाधिकारी संगीता बंजारा ने बताया कि आरोपियों ने पहले युवक को युवती की फोटो दिखाकर शादी का रिश्ता तय करवाया. शादी के लिए 1.71 लाख रुपए नकद लेने के बाद दुल्हन और उसकी बहन को युवक की गाड़ी में बैठाकर डूंगरपुर कोर्ट भेजा. कोर्ट से करीब 2 किमी पहले बिना नंबर की बोलेरो में सवार युवक लट्ठ लेकर पहुंचा और दूल्हे को धमकाया, जिसके बाद दोनों युवतियां बोलेरो में बैठकर फरार हो गईं.
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दलाल ने कर लिया था मोबाइल बंद: सदर थानाधिकारी संगीता बंजारा ने बताया कि घटना के बाद दलाल ने भी मोबाइल बंद कर लिया और फरार हो गया. पुलिस ने मामले में अमित बामणा (25) निवासी बारों का शेर, लालशंकर डामोर (52) निवासी पालवड़ा और लुटेरी दुल्हन पीनल घाटिया (23) निवासी टेंकरवाड़ा को गिरफ्तार किया है.
परिवार के साथ डूंगरपुर आया था युवक: थानाधिकारी संगीता बंजारा के अनुसार, गुजरात के गांधीनगर जिले के डभोदा थाना क्षेत्र निवासी पिजेश पटेल (36) ने 4 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट में बताया कि शादी के लिए उसकी मुलाकात कमलेश नाम के व्यक्ति से हुई थी, जो शादी करवाने का काम करता था. कमलेश ने उसे पीनल की फोटो दिखाई. इसके बाद पिजेश 26 अगस्त को परिवार के साथ डूंगरपुर आया.
मोतली मोड़ पर कमलेश और अमित बाइक से उन्हें लेने पहुंचे और टाड़ी ओबरी गांव में फूला नाम के व्यक्ति के घर ले गए. यहां पीनल, उसकी बहन, मां, भाई अमित, पिता और दलाल कमलेश से मुलाकात कराई गई. बातचीत के बाद शादी की तारीख 31 अगस्त तय हुई. आरोपियों ने शादी के लिए 2 लाख रुपए मांगे, लेकिन सौदा 1.71 लाख रुपए में तय हुआ.
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1.71 लाख नकद दिए, दलाल ने 5 हजार अलग लिए: 31 अगस्त को पिजेश परिवार के साथ टाड़ी ओबरी पहुंचा. यहां उसने पीनल, उसके भाई अमित और दलाल कमलेश को 1.71 लाख रुपए नकद दिए. इसके अलावा कमलेश ने 5 हजार रुपए अलग से लिए.
कोर्ट से 2 किमी पहले बोलेरो रोका: रकम लेने के बाद आरोपियों ने कहा कि पीनल और उसकी बहन यमुना को अपनी गाड़ी में बैठाकर डूंगरपुर कोर्ट ले जाओ. वे बाइक से पीछे आएंगे और कोर्ट में दोनों की शादी करवा देंगे.पिजेश दोनों युवतियों को गाड़ी में बैठाकर कोर्ट के लिए रवाना हुआ.
कोर्ट से करीब 2 किमी पहले सदर थाना क्षेत्र के रास्ते में बिना नंबर की बोलेरो आकर रुकी. उसमें से एक व्यक्ति लट्ठ लेकर उतरा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर पिजेश को धमकाने लगा. इसी दौरान पीनल और यमुना गाड़ी से उतरकर बोलेरो में बैठ गईं और बोलेरो वहां से रवाना हो गई. पिजेश ने कमलेश से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह मौके पर नहीं आया. बाद में उसका मोबाइल भी बंद हो गया. इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को रिपोर्ट देकर करीब 1.91 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाया.
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तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र से आरोपियों तक पहुंची पुलिस: रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सदर थाना पुलिस ने टीम गठित कर तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया. पुलिस टीम ने टाड़ी ओबरी, बोलादरा, पालदेवल, बारों का शेर, पालवड़ा, टेंकरवाड़ा तलैया और बिछीवाड़ा समेत कई स्थानों पर तलाश की. पुलिस ने अमित बामणा, लालशंकर डामोर और पीनल घाटिया को डिटेन कर पूछताछ की. देवल चौकी प्रभारी एएसआई गिरिराज सिंह ने बताया कि तीनों ने वारदात में शामिल होना स्वीकार किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.
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