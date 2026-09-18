ETV Bharat / state

डूंगरपुर में जमकर बरसे बदरा, सड़कें बनीं दरिया, मारगिया डैम ओवरफ्लो

आसपुर और सोम कमला आम्बा बांध क्षेत्र में 8-8 इंच बरसात हुई है. मारगिया डेम पर डेढ़ इंच चादर चल रही है.

Dungarpur Heavy Rain
डूंगरपुर मारगिया डैम पर चल रही पानी की चादर (ETV Bharat Dungarpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2026 at 10:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

डूंगरपुर: मानसून के अंतिम चरण में डूंगरपुर में आधी रात से शुरू हुआ बरसात का दौर सुबह तक जारी रहा. आसपुर और सोम कमला आम्बा बांध क्षेत्र में 8 इंच बरसात हुई. रातभर झमाझम बारिश से कई जगहों पर जलभराव हो गया. सड़कों पर दरिया की तरह पानी बहने लगा. मारगिया डेम पर डेढ़ इंच तक पानी की चादर चल रही है. जिले के दूसरे छोटे बड़े बांध तालाबों में भी पानी की आवक बढ़ी है. वहीं आज सुबह दिन खुलने के बाद भी हल्की और रिमझिम बरसात का दौर चल रहा है. आसमान में घनघोर काले बादल छाए हुए हैं. वहीं गेंजी सीएचसी के सामने रपट पर पानी बहने से वहां खड़ी एंबुलेंस को भी हटाना पड़ा. मौसम विभाग की ओर से शुक्रवार को डूंगरपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में दिनभर अच्छी बरसात का अनुमान है.

पढ़ें: मानसून की विदाई से पहले फिर बदला मौसम, IMD का 23 जिलों में बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी, आकाशीय बिजली गिरने से घर में हुआ छेद

आसमान में बादलों की तेज गर्जना के साथ तेज बरसात शुरू हो गई. इसके बाद रातभर हल्की और झमाझम बरसात का दौर चलता रहा. इससे पुराने शहर की सड़कों पर नदी की तरह पानी बहा. कई खाली जगहों और गड्ढों में पानी भर गया. बरसाती नाले बहने लगे. गांवों में खेतों में पानी भर गया. वहीं जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र मारगिया बांध ओवरफ्लो होकर करीब डेढ़ इंच की चादर चल रही है. वारडोल का नाका, गजपुर, वात्रक तालाब पर भी पानी की आवक हुई है.

आसपुर क्षेत्र में 6 घंटे में 8 इंच बरसात: आसपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा 8 इंच बरसात रिकॉर्ड की गई है. आसपुर और सोम कमला आम्बा बांध क्षेत्र में 8-8 इंच बरसात हुई है. वहीं गणेशपुर में 5 इंच, डूंगरपुर शहर में सवा 4 इंच, देवल, वेंजा में 90 एमएम, कनबा में 87 एमएम, सागवाड़ा में 74 एमएम, धंबोला में 42 एमएम, गलियाकोट में 51 एमएम, निठाउवा और साबला में 90 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई है.

TAGGED:

DUNGARPUR MARGIA DAM OVERFLOW
MONSOON RAJASTHAN
WEATHER UPDATE
HEAVY RAIN WATERLOGS DUNGARPUR
RAIN IN DUNGARPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.