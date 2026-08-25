डूंगरपुर में बड़ा हादसा टला: स्कूल में भरभराकर गिरी जर्जर छत, सूझबूझ से बची बच्चों की जान
डूंगरपुर के दोवड़ा ब्लॉक में सरकारी स्कूल के जर्जर कमरे की छत गिर गई, लेकिन सूझबूझ से बच्चे बाल-बाल बच गए.
Published : August 25, 2026 at 1:07 PM IST
डूंगरपुर. जिले के दोवड़ा ब्लॉक में एक बड़ा हादसा होने से बाल-बाल टल गया. ब्लॉक की ग्राम पंचायत सत्तु देवकी स्थित अपर प्राइमरी स्कूल में एक जर्जर कमरे की छत अचानक भरभराकर नीचे गिर गई. राहत की बात यह रही कि स्कूल प्रबंधन की सूझबूझ के कारण इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ.
स्कूल में चल रही थीं कक्षाएं: सीबीईओ दीपक शाह ने बताया कि घटना के वक्त रोजाना की तरह सुबह करीब 10 बजे स्कूल में शैक्षणिक कार्य चल रहा था. उस समय स्कूल में कुल 120 छात्र-छात्राएं मौजूद थे और शिक्षक उन्हें पढ़ा रहे थे, तभी परिसर से अचानक जोरदार आवाज आई, जिसे सुनकर बच्चे और शिक्षक तुरंत कमरों से बाहर सुरक्षित निकल आए. बाहर आकर देखा तो बंद पड़े दो जर्जर कमरों में से एक कमरे की छत पूरी तरह से ढह चुकी थी.
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सावधानी से टला बड़ा हादसा: दीपक शाह ने बताया कि स्कूल में कुल 10 कमरों में से 2 कमरे काफी समय पहले ही जर्जर हो चुके थे. विभाग ने इन्हें पहले ही असुरक्षित घोषित कर दिया था. सावधानी बरतते हुए स्कूल प्रशासन ने पिछले एक साल से इन कमरों में बच्चों को बैठाना पूरी तरह से बंद कर दिया था. इसी सतर्कता के चलते मासूम बच्चों की जान सुरक्षित बच गई.
अधिकारियों ने लिया जायजा: हादसे के तुरंत बाद शिक्षकों ने इसकी जानकारी पीईईओ पंकज वर्मा को दी. सूचना मिलते ही पीईईओ और सीबीईओ दीपक शाह तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. सीबीईओ दीपक शाह ने बताया कि स्कूल के एक और कमरे की छत अभी भी जर्जर हालत में है. नए निर्माण के लिए विभाग को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं. मंजूरी मिलते ही जल्द से जल्द इन कमरों की मरम्मत करवाई जाएगी.
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