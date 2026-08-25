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डूंगरपुर में बड़ा हादसा टला: स्कूल में भरभराकर गिरी जर्जर छत, सूझबूझ से बची बच्चों की जान

सरकारी स्कूल के जर्जर कमरे की छत गिर गई ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर. जिले के दोवड़ा ब्लॉक में एक बड़ा हादसा होने से बाल-बाल टल गया. ब्लॉक की ग्राम पंचायत सत्तु देवकी स्थित अपर प्राइमरी स्कूल में एक जर्जर कमरे की छत अचानक भरभराकर नीचे गिर गई. राहत की बात यह रही कि स्कूल प्रबंधन की सूझबूझ के कारण इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ. स्कूल में चल रही थीं कक्षाएं: सीबीईओ दीपक शाह ने बताया कि घटना के वक्त रोजाना की तरह सुबह करीब 10 बजे स्कूल में शैक्षणिक कार्य चल रहा था. उस समय स्कूल में कुल 120 छात्र-छात्राएं मौजूद थे और शिक्षक उन्हें पढ़ा रहे थे, तभी परिसर से अचानक जोरदार आवाज आई, जिसे सुनकर बच्चे और शिक्षक तुरंत कमरों से बाहर सुरक्षित निकल आए. बाहर आकर देखा तो बंद पड़े दो जर्जर कमरों में से एक कमरे की छत पूरी तरह से ढह चुकी थी. इसे भी पढ़ें- जर्जर स्कूल में चल रही थी क्लास: स्कूल की छत का पटाव गिरा, बड़ा हादसा टला, छात्रों ने किया विरोध