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डूंगरपुर में फर्जी पट्टा गिरोहर का भंडाफोड़, पूर्व संविदाकर्मी निकला मास्टरमाइंड, नगर परिषद ऑफिस से चुराए थे पेपर और सील

पुलिस अब गिरोह के नेटवर्क और अन्य कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है. नगर परिषद भी सभी पुराने पट्टों का री-वेरिफिकेशन कराएगी.

Dungarpur Fake Patta Gang Busted
आरो​पी को गिरफ्तार कर ले जाती पुलिस (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2026 at 8:57 PM IST

2 Min Read
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डूंगरपुर: डूंगरपुर नगर परिषद में फर्जी पट्टा गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. कोतवाली पुलिस ने मास्टरमाइंड पूर्व संविदाकर्मी वंदित वैरागी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी येलो शीट, सील और हस्ताक्षर चुराकर 1.50 लाख में फर्जी पट्टे बेचते थे. अब तक 30 से ज्यादा लोगों से ठगी की बात सामने आई है.

पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि नगर परिषद आयुक्त ललित सिंह देथा ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वसुंधरा विहार निवासी बलवंत सिंह भाटी अपने नाम का पट्टा जमा कराने परिषद कार्यालय आया था. जांच में सामने आया कि पट्टे पर आयुक्त और कनिष्ठ अभियंता के जाली हस्ताक्षर थे और न ही इसकी कोई रसीद जमा हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया.

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परिषद कार्यालय से चुराए पट्टे प्रारूप: पुलिस पूछताछ में सामने आया कि बलवंत सिंह ने आदर्श नगर निवासी राजू खराड़ी के माध्यम से पट्टा बनवाया था, जिसके बदले 1.50 लाख रुपए लिए गए थे. राजू खराड़ी ने अपने साथी वंदित वैरागी, पूर्व संविदाकर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर और नरेश कोटेड के साथ मिलकर जाली दस्तावेज तैयार किए थे. मास्टरमाइंड वंदित वैरागी को पूर्व में लापरवाही के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था.

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उसने निकाले जाने से पहले ही कार्यालय से 30-35 येलो शीट पेपर, प्रारूप, नगर परिषद की सील, मोहरें और आयुक्त के नमूना हस्ताक्षर चुरा लिए थे. आरोपियों ने अब तक करीब 30 से अधिक भोले-भाले लोगों को पट्टे देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करना कबूल किया है. पुलिस ने मास्टरमाइंड वंदित वैरागी, उसके साथी राजू खराड़ी और नरेश कोटेड को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

अन्य कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच: एसपी मनीष कुमार के अनुसार, गिरोह के नेटवर्क और अन्य कर्मचारियों की भूमिका की जांच जारी है. नगर परिषद अब सभी पुराने पट्टों का री-वेरिफिकेशन कराएगी और येलो शीट पेपर की सुरक्षा बढ़ाएगी.

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