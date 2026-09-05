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डूंगरपुर में फर्जी पट्टा गिरोहर का भंडाफोड़, पूर्व संविदाकर्मी निकला मास्टरमाइंड, नगर परिषद ऑफिस से चुराए थे पेपर और सील

डूंगरपुर: डूंगरपुर नगर परिषद में फर्जी पट्टा गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. कोतवाली पुलिस ने मास्टरमाइंड पूर्व संविदाकर्मी वंदित वैरागी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी येलो शीट, सील और हस्ताक्षर चुराकर 1.50 लाख में फर्जी पट्टे बेचते थे. अब तक 30 से ज्यादा लोगों से ठगी की बात सामने आई है.

पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि नगर परिषद आयुक्त ललित सिंह देथा ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वसुंधरा विहार निवासी बलवंत सिंह भाटी अपने नाम का पट्टा जमा कराने परिषद कार्यालय आया था. जांच में सामने आया कि पट्टे पर आयुक्त और कनिष्ठ अभियंता के जाली हस्ताक्षर थे और न ही इसकी कोई रसीद जमा हुई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया.

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परिषद कार्यालय से चुराए पट्टे प्रारूप: पुलिस पूछताछ में सामने आया कि बलवंत सिंह ने आदर्श नगर निवासी राजू खराड़ी के माध्यम से पट्टा बनवाया था, जिसके बदले 1.50 लाख रुपए लिए गए थे. राजू खराड़ी ने अपने साथी वंदित वैरागी, पूर्व संविदाकर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर और नरेश कोटेड के साथ मिलकर जाली दस्तावेज तैयार किए थे. मास्टरमाइंड वंदित वैरागी को पूर्व में लापरवाही के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था.