डूंगरपुर सड़क हादसा: तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी की भिड़ंत, दो दोस्तों की दर्दनाक मौत
डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में बाइक और स्कूटी की जोरदार टक्कर में रितेश और किंचित नाम के दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई.
Published : October 20, 2026 at 10:16 PM IST
डूंगरपुर. जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में ओडा बड़ा के पास एक बाइक और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस दर्दनाक हादसे में स्कूटी सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके गंभीर रूप से घायल दोस्त ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. वहीं, पुलिस दुर्घटना के बाद फरार बाइक सवार का पता लगाने का प्रयास कर रही है. इस हादसे में दोनों गाड़ियां पूरी तरह से चकनाचूर हो गईं.
बाइक और स्कूटी की आमने-सामने की टक्कर: कनबा चौकी प्रभारी एएसआई संतोष कुमार ने बताया कि बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के कनबा निवासी रितेश (25), पुत्र नटवरलाल साद, और उसका साथी किंचित, पुत्र गोवर्धन प्रजापत, दोनों स्कूटी पर सवार होकर देर रात के समय अपने घर की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक और उनकी स्कूटी के बीच आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं.
हादसे में दोनों की आईं गंभीर चोटें: इस दर्दनाक हादसे में स्कूटी सवार दोनों युवकों के सिर, हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं. घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई. सूचना मिलने पर कनबा चौकी से एएसआई संतोष कुमार भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहगीरों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया.
एक युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम: चौकी प्रभारी ने बताया कि हादसे में स्कूटी सवार रितेश की मौके पर ही मौत हो गई थी. पुलिस ने घायल किंचित को तुरंत डूंगरपुर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे भी मृत घोषित कर दिया. इसके बाद दोनों के शवों को डूंगरपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. हादसे के बाद बाइक सवार का अभी तक सुराग नहीं चल सका है. दोनों शवों का पोस्टमार्टम बुधवार को किया जाएगा.
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