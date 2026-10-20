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डूंगरपुर सड़क हादसा: तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी की भिड़ंत, दो दोस्तों की दर्दनाक मौत

बाइक और स्कूटी की जोरदार टक्कर ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर. जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में ओडा बड़ा के पास एक बाइक और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस दर्दनाक हादसे में स्कूटी सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके गंभीर रूप से घायल दोस्त ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. वहीं, पुलिस दुर्घटना के बाद फरार बाइक सवार का पता लगाने का प्रयास कर रही है. इस हादसे में दोनों गाड़ियां पूरी तरह से चकनाचूर हो गईं.

बाइक और स्कूटी की आमने-सामने की टक्कर: कनबा चौकी प्रभारी एएसआई संतोष कुमार ने बताया कि बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के कनबा निवासी रितेश (25), पुत्र नटवरलाल साद, और उसका साथी किंचित, पुत्र गोवर्धन प्रजापत, दोनों स्कूटी पर सवार होकर देर रात के समय अपने घर की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक और उनकी स्कूटी के बीच आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं.