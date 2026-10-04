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डूंगरपुर में हादसा: एनएच 48 पर पलटा एसिड से भरा टैंकर, ड्राइवर की जिंदा जलने से मौत, 1 घायल

एसिड से भरा टैंकर पटलने के बाद लगी आग ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एनएच 48 पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. गोगा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार केमिकल टैंकर बेकाबू होकर पलट गया. पलटते ही टैंकर में आग लग गई और कुछ ही देर में उसने विकराल रूप ले लिया. हादसे में टैंकर ड्राइवर अंदर ही फंस गया और जिंदा जलने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि उसका भांजा घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. हादसे के बाद हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई और ट्रैफिक जाम हो गया.