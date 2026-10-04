डूंगरपुर में हादसा: एनएच 48 पर पलटा एसिड से भरा टैंकर, ड्राइवर की जिंदा जलने से मौत, 1 घायल
हादसे में ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि खलासी घायल हो गया. केमिकल टैंकर बड़ौदा से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा था.
Published : October 4, 2026 at 7:54 PM IST
डूंगरपुर: जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एनएच 48 पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. गोगा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार केमिकल टैंकर बेकाबू होकर पलट गया. पलटते ही टैंकर में आग लग गई और कुछ ही देर में उसने विकराल रूप ले लिया. हादसे में टैंकर ड्राइवर अंदर ही फंस गया और जिंदा जलने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि उसका भांजा घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. हादसे के बाद हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई और ट्रैफिक जाम हो गया.
मोड़ के पास बेकाबू होकर पलटा टैंकर: जिले के बिछीवाड़ा थानाधिकारी देवेन्द्र देवल ने बताया कि एक केमिकल टैंकर बड़ौदा से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा था. टैंकर में एसिड भरा हुआ था. नेशनल हाईवे 48 पर गोगा मोड़ के पास अचानक टैंकर अनियंत्रित हुआ और सड़क पर पलट गया. टैंकर के पलटने के बाद हाईवे पर एसिड फैल गया और टैंकर में आग लग गई. एसिड जहां-जहां गिरा, वहां भी धुआं उठने लगा. देखते ही देखते आग की लपटें और धुआं बढ़ने लगा. घटना के बाद हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों का जाम लग गया और ट्रैफिक रुक गया.
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कांच टूटने से खलासी निकलने में सफल रहा: थानाधिकारी देवेंद्र देवल ने बताया कि हादसे के बाद ड्राइवर अंदर फंस गया था, जबकि टैंकर का आगे का कांच टूट गया था. इस वजह से खलासी बाहर निकल गया ओर उसकी जान बच गई. इसके बाद खलासी ने उसे बचाने के प्रयास भी किए, लेकिन आग लगने से वह नजदीक नहीं जा सका ओर ड्राइवर जिंदा जल गया.
कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू: दोनों आपस में मामा-भांजे बताए जा रहे हैं. दोनों मध्य प्रदेश के धार जिले के पुरा टांडा के रहने वाले हैं. पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. हादसे की सूचना मिलते ही डूंगरपुर से फायर ब्रिगेड को मौके पर भेजा गया. दमकलकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग बुझने के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त टैंकर को सड़क से हटवाया और ट्रैफिक को धीरे-धीरे चालू करवाया. वहीं हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.
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