ACB Action : उदयपुर में 80 हजार रुपये रिश्वत लेते दो फॉरेस्ट गार्ड गिरफ्तार

उदयपुर: डूंगरपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए उदयपुर जिले के खैरवाड़ा क्षेत्र स्थित वन नाका कातरवास में दो वनरक्षकों को 80 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किए गए आरोपी वनरक्षक महेश कुमार मीणा और विजेश अहारी हैं.

इस तरह दिया कार्रवाई को अंजाम : एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार डूंगरपुर इकाई को परिवादी की ओर से शिकायत मिली थी कि वह और उसका साझेदार लकड़ी का व्यापार करते हैं. 29 नवंबर को उन्होंने नीलगिरी और सेमल की लकड़ी दो अलग-अलग ट्रकों में लकडी भरकर खैरवाड़ा भेजी थी. दोनों वाहनों के पास वैध बिल भी मौजूद थे. 30 नवंबर की सुबह परिवादी को सूचना मिली कि दोनों ट्रकों को वन विभाग के कर्मचारियों ने वन नाका कातरवास पर रोक लिया है. आरोप है कि वनरक्षक बिना किसी कार्रवाई के परिवादी की लकड़ी से भरी गाड़ी को छोड़ने के बदले 80 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहे थे.