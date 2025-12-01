ETV Bharat / state

ACB Action : उदयपुर में 80 हजार रुपये रिश्वत लेते दो फॉरेस्ट गार्ड गिरफ्तार

वाहनों के पास वैध बिल मौजूद थे. बावजूद इसके, लकड़ी से भरी गाड़ी को छोड़ने के लिए रिश्वत की मांग की गई.

Published : December 1, 2025 at 4:04 PM IST

उदयपुर: डूंगरपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए उदयपुर जिले के खैरवाड़ा क्षेत्र स्थित वन नाका कातरवास में दो वनरक्षकों को 80 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किए गए आरोपी वनरक्षक महेश कुमार मीणा और विजेश अहारी हैं.

इस तरह दिया कार्रवाई को अंजाम : एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार डूंगरपुर इकाई को परिवादी की ओर से शिकायत मिली थी कि वह और उसका साझेदार लकड़ी का व्यापार करते हैं. 29 नवंबर को उन्होंने नीलगिरी और सेमल की लकड़ी दो अलग-अलग ट्रकों में लकडी भरकर खैरवाड़ा भेजी थी. दोनों वाहनों के पास वैध बिल भी मौजूद थे. 30 नवंबर की सुबह परिवादी को सूचना मिली कि दोनों ट्रकों को वन विभाग के कर्मचारियों ने वन नाका कातरवास पर रोक लिया है. आरोप है कि वनरक्षक बिना किसी कार्रवाई के परिवादी की लकड़ी से भरी गाड़ी को छोड़ने के बदले 80 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहे थे.

शिकायत मिलने पर एसीबी टीम ने रिश्वत मामले का सत्यापन कराया, जिसमें आरोपी वनरक्षकों द्वारा राशि लेने की पुष्टि हुई. इसके बाद 1 दिसंबर को डूंगरपुर एसीबी प्रभारी उपअधीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में ट्रैप कार्रवाई की गई. इसमें दोनों वनरक्षकों को 80 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया. एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आगे की पूछताछ और कार्रवाई जारी है. आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

