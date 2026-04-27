पॉर्टेबल विंड मिल : बाड़मेर के युवा सोढ़ा का आविष्कार 50 देशों में घर कर रहा रोशन

पॉर्टेबल विंड मिल : बाड़मेर के युवा सोढ़ा का आविष्कार 50 देशों में घर कर रहा रोशन
बड़ी पवन चक्कियां लगाना हर किसी के बस में नहीं था, इसलिए स्माल विंड टरबाइन के जरिए बिजली पैदा की.
Published : April 27, 2026 at 2:30 PM IST
बाड़मेर: जिले के सांखली गांव निवासी युवा डूंगरसिंह सोढ़ा की अनूठी पहल बिजली कटौती की समस्या के स्थायी समाधान में मददगार हो रही है. सोढ़ा ने स्माल विंड टरबाइन बनाए, जिससे रोजाना 10 से 20 यूनिट बिजली पैदा की जा सकती है. उनका इनोवेशन भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी सराहा गया. कुछ वर्षाें में 50 से अधिक देशों में उनके विंड टरबाइन से बिजली पैदा की जा रही है. अपने इनोवेशन एवं भविष्य की संभावना को लेकर युवा डूंगरसिंह सोढ़ा खासे उत्साहित हैं.
सांखली निवासी डूंगरसिंह सोढ़ा ने विशेष तौर पर 2006 में आई बाढ़ के दौरान बिजली कटौती से आमजन को हुई दिक्कतों को नजदीक से देखा. रेगिस्तानी एवं दूरस्थ इलाका होने के कारण बाड़मेर के सरहदी इलाकों में बिजली संबंधित समस्या रूटीन प्रक्रिया है. उनके ननिहाल में बड़ी पवन चक्कियां लगी हैं. डूंगरसिंह सोढ़ा बताते है कि तब से उनके मन में ख्याल आया कि बिजली की समस्या का स्थायी समाधान खोजा जाए. बड़ी पवन चक्कियां लगाना हर किसी के बस में नहीं था, इसलिए उन्होंने स्माल विंड टरबाइन के जरिए बिजली पैदा करने की योजना बनाई. इसके लिए यू टयूब के जरिए विभिन्न प्रकार के रिसर्च, विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधपत्र एवं अन्य तरीके अपनाए.
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कीमत 50 हजार: सोढ़ा बताते हैं कि उनकी पढ़ाई बड़ी कक्षा तक नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे इन समस्या का समाधान करके रहेंगे. उनके निरंतर प्रयासों का नतीजा है कि उनके पास अधिकतम 250 मेगावाट की विंड टरबाइन है. उनकी ओर से बनाई विंड टरबाइन की न्यूनतम कीमत 50 हजार होने से आम आदमी भी अपने घर लगा सकता है. उन्होंने जुगाड़ से छोटी और पोर्टेबल पवन चक्की बनाई. यह एक किलोवाट की पोर्टेबल विंड मिल है, जो छत, बालकनी या आसानी से कहीं भी लगा सकते हैं. यह अच्छी हवा होने पर प्रतिदिन 10-20 यूनिट बिजली उत्पन्न कर सकती है. 10 घंटे चलने पर महीने में करीब 300 यूनिट तक बिजली बना सकती है. यह इन्वर्टर से सीधे कनेक्ट होती है. बिजली बिल 20 साल तक लगभग जीरो कर सकती है. वे बताते हैं कि इनको मुख्य रूप से कम हवा वाली जगहों के लिए डिजाइन किया है, जो राजस्थान जैसे इलाकों के लिए उचित है.
भारत की पहली स्पेशलाइज्ड कंपनी : युवा डूंगर सिंह सोढ़ा बताते हैं कि शुरू में एल्यूमिनियम शीट्स और पुराने फैन ब्लेड्स जैसी चीजों से प्रोटोटाइप बनाया. बाद में इसे और बेहतर बनाकर सनविंड इनोवेटिव नाम से कंपनी शुरू की. उनके प्रोडक्ट को लाइसेंस और पेटेंट मिल चुका है. यह भारत की पहली ऐसी स्पेशलाइज्ड पोर्टेबल विंड टरबाइन कंपनी मानी जाती है. उनका उत्पाद भारत के कई राज्यों में, आर्मी कैंप्स, स्कूलों और घरों में इस्तेमाल हो रहा है. उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 में गुजरात सरकार के साथ 50 करोड़ का एमओयू साइन किया. अब हाइवे और क्लॉथ-बेस्ड टरबाइन जैसी अन्य वैरिएंट्स भी विकसित कर रहे हैं. बहरहाल, सोढ़ा की पवन चक्की देशभर के ग्रामीण इलाकों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई है.
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20 यूनिट तक बिजली देती है पवन चक्की : डूंगर सिंह बताते हैं कि उन्होंने यह काम मात्र 50,000 रुपए से शुरू किया था. काम शुरू करने के लिए उनके पास आफिस भी नहीं था. एक दोस्त ने आफिस इस्तेमाल करने को दिया. उनकी पवन चक्की पोर्टेबल है. इसे कहीं भी ले जा सकते हैं. वह कहते हैं कि जहां भी हवा चलती है, यह पवन चक्की काम करती है. एक हॉर्स पावर के पवन चक्की की एक दिन में 20 यूनिट तक बिजली बनाने की कैपेसिटी है. जिसकी कीमत 50,000 रुपए है. विभिन्न कंपनियां उनको प्रोडक्शन के लिए एडवांस पैसे भी देने को तैयार हैं. विंड मिल को आम आदमी से लेकर किसान तक यूज कर सकते हैं. उनकी कंपनी की ओर से ग्रीस में बड़े पैमाने पर विंड टरबाइन लगाई जा रही है. कुछ समय बाद वे राजस्थान में भी कार्य शुरू करेंगे. डूंगर सिंह बताते हैं, हर युवा को सपना संजोना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए. युवाओं को सरकारी नौकरी के पीछे भागने से अच्छा है, नौकरी देने वाला बनना चाहिए.
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