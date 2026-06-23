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दुधवा नेशनल पार्क: पर्यटकों के कैमरों में कैद हुआ दुर्लभ नजारा, जलविहार करते दिखे एक सींग वाले गैंडे

मंगलवार को सामने आए इस वीडियो में दो गैंडे जंगल के एक वाटर होल में उतरकर भीषण गर्मी से राहत पाते हुए नजर आए. लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व में इन दिनों तापमान तेजी से बढ़ रहा है.

लखीमपुर: उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब जंगलों के वन्यजीवों पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. दुधवा नेशनल पार्क की दक्षिण सोनारीपुर रेंज से सामने आए एक वीडियो ने वन्यजीव प्रेमियों को पूरी तरह से रोमांचित कर दिया है.

पर्यटकों के कैमरों में कैद हुआ दुर्लभ नजारा: ऐसे तपते मौसम में जंगल में रहने वाले वन्यजीव भी अपनी प्यास बुझाने और ठंडक के लिए पानी के स्रोतों की ओर रुख कर रहे हैं. वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दो गैंडे पानी के भीतर घंटों मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वे कभी पानी में आराम से लेटकर ठंडक का आनंद लेते हैं, तो कभी पानी के भीतर ही एक-दूसरे के साथ खेलते नजर आते हैं. यह वीडियो दक्षिण सोनारीपुर रेंज का है, जहां जंगल सफारी के दौरान वहां मौजूद पर्यटकों ने इस दुर्लभ दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया.

एक सींग वाले गैंडों का सफल संरक्षण: दुधवा टाइगर रिजर्व देश के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में शामिल है, जहां विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडों का संरक्षण बेहद सफलतापूर्वक किया जा रहा है. यहां स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़े गए गैंडे पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में अपना सहज जीवन व्यतीत कर रहे हैं. इस झुलसाने वाली गर्मी के मौसम में वन विभाग द्वारा जंगल के भीतर बनाए गए कृत्रिम वाटर होल्स इन वन्यजीवों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रहे हैं. दुधवा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर जगदीश आर ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी साझा की है.

वन विभाग ने किए पानी के विशेष इंतजाम: डिप्टी डायरेक्टर जगदीश आर ने बताया कि भीषण गर्मी की गंभीरता को देखते हुए दुधवा के जंगलों में वन्यजीवों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. पार्क के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर बने प्राकृतिक एवं कृत्रिम वाटर होल्स की फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है, जिससे वन्यजीवों को पानी के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. उन्होंने आगे कहा कि गैंडों का इस तरह से जल विहार करना उनके सामान्य प्राकृतिक व्यवहार का ही एक हिस्सा है. यह सुखद नजारा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वे अपने इस प्राकृतिक आवास में पूरी तरह सुरक्षित और सहज महसूस कर रहे हैं.

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