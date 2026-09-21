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'ढुल्लू महतो को इलाज कराने की जरूरत', विधायक जयराम महतो ने सांसद को बताया मानसिक रूप से अस्वस्थ

धनबाद: सांसद ढुल्लू महतो और डुमरी विधायक जयराम महतो के बीच सियासी जुबानी जंग अब खुली चुनौती तक पहुंच गई है. शनिवार को डुमरी में सांसद ढुल्लू महतो ने जयराम महतो पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद धनबाद पहुंचे जयराम महतो ने भी सांसद पर तीखा पलटवार किया. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की राजनीतिक ताकत पर सवाल उठाते हुए चुनावी मैदान में आमने-सामने उतरने की चुनौती तक दे दी है.

डुमरी पहुंचकर ढुल्लू महतो ने साधा था निशाना

सांसद ढुल्लू महतो शनिवार को डुमरी के सुरही गांव पहुंचे थे. यहां उन्होंने जयराम महतो पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि विधायक पूरे झारखंड में घूमकर बड़े-बड़े माफियाओं से मुलाकात कर रहे हैं और चंदा जुटाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि गरीब और किसान का बेटा झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जयराम महतो इसका विरोध कर रहे हैं. ढुल्लू महतो ने बाहरी लोगों के विरोध के नाम पर भी चंदा लेने का आरोप लगाया. हालांकि, ये आरोप सांसद की ओर से लगाए गए हैं.

विधायक जयराम महतो ने सांसद को बताया मानसिक रूप से अस्वस्थ (Etv Bharat)

20 साल पुराने झारखंड के बयान पर सवाल

सांसद ने जयराम महतो के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने झारखंड के 20 साल पुराने दौर और क्षेत्र की स्थिति का जिक्र किया था. ढुल्लू महतो ने कहा कि दो दशक पहले लोगों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल था. परिवार का कोई सदस्य देर से घर लौटता था तो परिजन उसके सकुशल लौटने को लेकर चिंतित रहते थे. उन्होंने डुमरी की जनता से सवाल किया कि क्या इसी पुराने दौर में झारखंड को वापस ले जाने के लिए जयराम महतो को विधायक चुना गया है.

जयराम ने धनबाद पहुंचकर किया पलटवार

ढुल्लू महतो के आरोपों के बाद डुमरी विधायक जयराम महतो धनबाद पहुंचे. यहां उन्होंने सांसद पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अपना इलाज कराने की जरूरत है. जयराम महतो ने सांसद को चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती भी दी.

उन्होंने कहा कि ढुल्लू महतो धनबाद से चुनाव लड़ें या गिरिडीह से, यदि वह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरते हैं तो जयराम महतो भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उनके सामने चुनाव लड़ने को तैयार हैं. इसके बाद जनता तय कर देगी कि दोनों में कौन कितना मजबूत है.