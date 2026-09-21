'ढुल्लू महतो को इलाज कराने की जरूरत', विधायक जयराम महतो ने सांसद को बताया मानसिक रूप से अस्वस्थ
सांसद ढुल्लू महतो और विधायक जयराम महतो के बीच जुबानी जंग तेज है. जयराम महतो ने सांसद पर कई आरोप लगाए. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 21, 2026 at 7:03 AM IST
धनबाद: सांसद ढुल्लू महतो और डुमरी विधायक जयराम महतो के बीच सियासी जुबानी जंग अब खुली चुनौती तक पहुंच गई है. शनिवार को डुमरी में सांसद ढुल्लू महतो ने जयराम महतो पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद धनबाद पहुंचे जयराम महतो ने भी सांसद पर तीखा पलटवार किया. दोनों नेताओं ने एक-दूसरे की राजनीतिक ताकत पर सवाल उठाते हुए चुनावी मैदान में आमने-सामने उतरने की चुनौती तक दे दी है.
डुमरी पहुंचकर ढुल्लू महतो ने साधा था निशाना
सांसद ढुल्लू महतो शनिवार को डुमरी के सुरही गांव पहुंचे थे. यहां उन्होंने जयराम महतो पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि विधायक पूरे झारखंड में घूमकर बड़े-बड़े माफियाओं से मुलाकात कर रहे हैं और चंदा जुटाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि गरीब और किसान का बेटा झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जयराम महतो इसका विरोध कर रहे हैं. ढुल्लू महतो ने बाहरी लोगों के विरोध के नाम पर भी चंदा लेने का आरोप लगाया. हालांकि, ये आरोप सांसद की ओर से लगाए गए हैं.
20 साल पुराने झारखंड के बयान पर सवाल
सांसद ने जयराम महतो के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने झारखंड के 20 साल पुराने दौर और क्षेत्र की स्थिति का जिक्र किया था. ढुल्लू महतो ने कहा कि दो दशक पहले लोगों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल था. परिवार का कोई सदस्य देर से घर लौटता था तो परिजन उसके सकुशल लौटने को लेकर चिंतित रहते थे. उन्होंने डुमरी की जनता से सवाल किया कि क्या इसी पुराने दौर में झारखंड को वापस ले जाने के लिए जयराम महतो को विधायक चुना गया है.
जयराम ने धनबाद पहुंचकर किया पलटवार
ढुल्लू महतो के आरोपों के बाद डुमरी विधायक जयराम महतो धनबाद पहुंचे. यहां उन्होंने सांसद पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अपना इलाज कराने की जरूरत है. जयराम महतो ने सांसद को चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती भी दी.
उन्होंने कहा कि ढुल्लू महतो धनबाद से चुनाव लड़ें या गिरिडीह से, यदि वह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरते हैं तो जयराम महतो भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उनके सामने चुनाव लड़ने को तैयार हैं. इसके बाद जनता तय कर देगी कि दोनों में कौन कितना मजबूत है.
कोयला कारोबार को लेकर लगाया आरोप
जयराम महतो ने ढुल्लू महतो पर कोयले के कथित अवैध कारोबार से जुड़े होने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ढुल्लू महतो पहले कर चुके हैं, वहां की जनता परेशान है, लेकिन सांसद को इसकी चिंता नहीं है.
विधायक ने कोयले और कोयलांचल में हो रही भू-धंसान की घटनाओं को लेकर भी सांसद पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कई स्थानों पर जमीन धंसने की घटनाएं सामने आ रही हैं. कहीं लोग जमीन के नीचे जा रहे हैं तो कहीं घर और जमीन धंसने की घटनाएं हो रही हैं.
‘कोयला नहीं, मिट्टी से बना हूं’
जयराम महतो ने अपने बयान में कहा कि वह मिट्टी से बने हैं और अंततः मिट्टी में ही मिल जाएंगे, लेकिन कोयले से नहीं बने हैं. उन्होंने कोयले के चरित्र का उदाहरण देते हुए कहा कि कोयला खुद जलकर दूसरों के घरों को रोशन करता है, जबकि सांसद का आचरण इसके विपरीत है.
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