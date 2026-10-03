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‘विधायक’ से डॉक्टर तक का सफर, MLA जयराम महतो ने पीएचडी की उपाधि मिलने के बाद सुनाई अपने संघर्ष की कहानी

शिक्षकों के साथ खड़े डा जयराम महतो ( Etv Bharat )

धनबादः डुमरी विधायक जयराम महतो को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि मिली. डॉक्टर की उपाधि मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में जयराम महतो ने अपने बचपन के संघर्ष को याद किया. उन्होंने बताया कि पिता को बचपन में ही खो दिया था और बेहद कठिन परिस्थितियों में नाना-नानी और परिवार के दूसरे सदस्यों ने उनका पालन-पोषण किया. परिवार के लोग उन्हें अक्सर ‘टूअर गीदर’ कहकर संबोधित करते थे और समझाते थे कि ऐसा काम करना जिससे परिवार का नाम खराब न हो. यही शब्द उनकी संघर्ष की कहानी का अहम हिस्सा बनकर सामने आए.