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‘विधायक’ से डॉक्टर तक का सफर, MLA जयराम महतो ने पीएचडी की उपाधि मिलने के बाद सुनाई अपने संघर्ष की कहानी

डुमरी विधायक जयराम महतो को बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय ने पीएचडी की उपाधि प्रदान की. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

Dr JAIRAM MAHTO
शिक्षकों के साथ खड़े डा जयराम महतो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2026 at 8:51 PM IST

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धनबादः डुमरी विधायक जयराम महतो को विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि मिली. डॉक्टर की उपाधि मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में जयराम महतो ने अपने बचपन के संघर्ष को याद किया. उन्होंने बताया कि पिता को बचपन में ही खो दिया था और बेहद कठिन परिस्थितियों में नाना-नानी और परिवार के दूसरे सदस्यों ने उनका पालन-पोषण किया. परिवार के लोग उन्हें अक्सर ‘टूअर गीदर’ कहकर संबोधित करते थे और समझाते थे कि ऐसा काम करना जिससे परिवार का नाम खराब न हो. यही शब्द उनकी संघर्ष की कहानी का अहम हिस्सा बनकर सामने आए.

जयराम महतो ने अपने संघर्ष को याद किया

पीएचडी की उपाधि मिलने के बाद जयराम महतो ने मंच से अपनी उपलब्धि की कहानी नहीं, बल्कि उस संघर्ष को याद किया, जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया. बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया था. इसके बाद नाना-नानी के घर करीब 15-16 साल तक उनका पालन-पोषण हुआ. आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे. परिवार के बड़े-बुजुर्गों की एक ही चिंता थी- बच्चा पढ़े और जीवन में आगे बढ़े. जयराम महतो ने बताया कि परिवार के लोग उन्हें एक खास शब्द से संबोधित करते थे, ‘टूअर गीदर’ अर्थात अनाथ बच्चा.

जानकारी देते डा जयराम महतो (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि 'हमारी भाषा में कहते हैं- हाथ डोवर गीदर लगा, इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करिया, जे नाम खराब होतो. ऐसा काम करिया, जे लोग कहतै—एगो टूअर गीदर मामा घर दैके पढ़लै, बहुत बड़ा काम कर ले.'

नाना-नानी ने हौसला बढ़ायाः जयराम महतो

जयराम महतो के मुताबिक, ‘टूअर’ का इस्तेमाल उनके इलाके में ऐसे बच्चे के लिए किया जाता है, जिसके पिता नहीं होते हैं. उन्होंने कहा कि इस शब्द का पूरा अर्थ उन्हें भी आज तक स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है, लेकिन बचपन में परिवार के लोगों के मुंह से यह बात लगातार सुनते थे. उनके लिए यह सिर्फ संबोधन नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास भी था. परिवार के लोग उन्हें समझाते थे कि पिता नहीं हैं, इसलिए ऐसा कोई काम मत करना जिससे परिवार का नाम खराब हो. पढ़ाई करो और ऐसा मुकाम हासिल करो कि लोग कहें कि मामा के घर रहकर पढ़ने वाला यह बच्चा आज बड़ा काम कर रहा है.

Dr JAIRAM MAHTO
शिक्षकों और दूसरे विद्यार्थियों के साथ खड़े डा जयराम महतो (Etv Bharat)

जयराम महतो ने बताया कि उनके नाना खुद ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे. वे सरकारी नौकरी करते थे और अक्सर अपनी अधूरी पढ़ाई का उदाहरण देते थे. उनका कहना था कि अगर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी होती और सिर्फ अपना नाम लिखना ही नहीं, बल्कि अच्छी तरह पढ़ाई की होती, तो शायद उनकी नौकरी और बेहतर होती.

Dr JAIRAM MAHTO
शिक्षकों और दूसरे विद्यार्थियों के साथ खड़े डा जयराम महतो (Etv Bharat)

परिवार के लोगों ने काफी मेहनत कीः जयराम महतो

नानी की भूमिका भी जयराम महतो ने बेहद महत्वपूर्ण बताई. उन्होंने कहा कि बचपन में उन्हें स्कूल तक पहुंचाने और पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए परिवार के लोगों ने काफी मेहनत की.

'नानी हमेशा मेरी शिक्षा को लेकर चिंतित रहती थीं. बचपन में मैं बहुत शरारती था. स्कूल जाने के लिए भी परिवार के लोगों को मेरे साथ रहना पड़ता था. दो-तीन साल तक उन्होंने मेरे साथ रहकर मेरी पढ़ाई की शुरुआत कराई'

संघर्ष भरा रहा जयराम महतो का सफर

उन्होंने बताया आगे चलकर अलग-अलग शिक्षण संस्थानों से पढ़ता गया. संघर्ष के बीच पढ़ाई पूरी की, सरकारी नौकरी का सपना देखा, सेना और नौसेना की भर्ती में भी प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला किया. प्रोफेसरों की सलाह पर पीएचडी प्रवेश परीक्षा दी और पहली कोशिश में ही सफल रहे. आज उसी संघर्ष का परिणाम है कि जयराम महतो के नाम के आगे ‘डॉक्टर’ की उपाधि जुड़ गई है.

बचपन में परिवार से मिले ‘टूअर गीदर’ जैसे संबोधन से लेकर डॉक्टर की उपाधि तक का जयराम महतो का सफर संघर्ष, परिवार के सहयोग और शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की कहानी है.

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