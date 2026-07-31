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धनबाद कोर्ट में पेशी और बाहर सियासी प्रहार, विधायक जयराम महतो ने ED कार्रवाई और JPSC आंदोलन पर दिया बड़ा बयान

धनबाद: झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के केंद्रीय अध्यक्ष एवं डुमरी विधायक जयराम महतो शुक्रवार को सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील धरना प्रकरण में धनबाद व्यवहार न्यायालय पहुंचे. अदालत में पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और सियालजोरी केस, रांची में चल रहे JPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन तथा धनबाद में हाल में हुई ED की कार्रवाई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा कि सियालजोरी स्थित इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में हुए धरना-प्रदर्शन के बाद दर्ज एफआईआर में उनका नाम केवल पोस्टर में तस्वीर होने के आधार पर जोड़ दिया गया. इसी सिलसिले में उन्हें न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा. जयराम महतो ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों पर मुकदमा दर्ज करना उचित नहीं है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कानून और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं तथा पूरी न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं.

विधायक जयराम महतो ने ED कार्रवाई और JPSC आंदोलन पर दिया बड़ा बयान (Etv Bharat)

JPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन पर बोलते हुए जयराम महतो ने कहा कि छात्रों ने पहले ही तय कर लिया था कि आंदोलन के मंच का इस्तेमाल किसी भी राजनीतिक दल या नेता के लिए नहीं होगा. छात्रों के इस फैसले का सम्मान करते हुए वे मंच पर नहीं गए, लेकिन उनकी मांगों के समर्थन में लगातार खड़े रहे. उन्होंने कहा कि देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और अभ्यर्थियों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं.