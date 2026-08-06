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यूपी में डंपिंग यार्ड के लिए योगी सरकार ने बढ़ाया कदम, पांच जिलों में निर्माण के लिए 6.03 करोड़ रुपये मंजूर

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को और बेहतर व व्यवस्थित बनाने के लिए योगी सरकार कदम उठा रही है. मंडलीय मुख्यालयों पर डिटेंशन/डंपिंग यार्ड डेवलप किए जा रहे हैं. प्रदेश के पांच जिलों में इन यार्ड के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था सीएनडीएस को कुल 6.03 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है.

बुलंदशहर, शामली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बाराबंकी में डिटेंशन/डंपिंग यार्ड के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है. बाराबंकी, पीलीभीत और शाहजहांपुर के लिए दूसरी और शेष किश्त के रूप में 1.62 करोड़, 1.44 करोड़ और 1.34 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. इसमें मिट्टी भराई के लिए 16.04 लाख रुपये भी शामिल हैं. स्वीकृत राशि को कार्यदायी संस्था के खाते में भेजने की कार्रवाई की जा रही है.

इसके साथ ही लखनऊ और औरैया में भी डिटेंशन यार्ड बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ा है. इन दोनों जिलों में मुफ्त भूमि उपलब्ध होने की सूचना मिली है. लखनऊ के लिए 2.55 करोड़ रुपये और औरैया के लिए 4.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. इन दोनों मामलों में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी होने के साथ धनराशि कार्यदायी संस्था के खाते में भेजी जा चुकी है. उन्नाव और अलीगढ़ में भी डिटेंशन यार्ड के लिए फ्री भूमि उपलब्ध होने के बाद आकलन तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है.

उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) केडी सिंह गौर ने बताया कि प्रदेश के कई जनपदों में पकड़े गए वाहनों को थानों में बंद करने की समस्या है. थानों में जगह न होने के कारण वाहनों को चालान करके छोड़ना पड़ता है. वाहनों को बंद करने के लिए सुरक्षित अभिरक्षा के लिए स्थान की अनुपलब्धता, प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई के लिए बड़ी बाधा है.