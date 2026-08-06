यूपी में डंपिंग यार्ड के लिए योगी सरकार ने बढ़ाया कदम, पांच जिलों में निर्माण के लिए 6.03 करोड़ रुपये मंजूर
बुलंदशहर, शामली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बाराबंकी में डिटेंशन/डंपिंग यार्ड के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 9:19 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को और बेहतर व व्यवस्थित बनाने के लिए योगी सरकार कदम उठा रही है. मंडलीय मुख्यालयों पर डिटेंशन/डंपिंग यार्ड डेवलप किए जा रहे हैं. प्रदेश के पांच जिलों में इन यार्ड के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था सीएनडीएस को कुल 6.03 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है.
बुलंदशहर, शामली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बाराबंकी में डिटेंशन/डंपिंग यार्ड के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है. बाराबंकी, पीलीभीत और शाहजहांपुर के लिए दूसरी और शेष किश्त के रूप में 1.62 करोड़, 1.44 करोड़ और 1.34 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. इसमें मिट्टी भराई के लिए 16.04 लाख रुपये भी शामिल हैं. स्वीकृत राशि को कार्यदायी संस्था के खाते में भेजने की कार्रवाई की जा रही है.
इसके साथ ही लखनऊ और औरैया में भी डिटेंशन यार्ड बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ा है. इन दोनों जिलों में मुफ्त भूमि उपलब्ध होने की सूचना मिली है. लखनऊ के लिए 2.55 करोड़ रुपये और औरैया के लिए 4.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. इन दोनों मामलों में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी होने के साथ धनराशि कार्यदायी संस्था के खाते में भेजी जा चुकी है. उन्नाव और अलीगढ़ में भी डिटेंशन यार्ड के लिए फ्री भूमि उपलब्ध होने के बाद आकलन तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है.
उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) केडी सिंह गौर ने बताया कि प्रदेश के कई जनपदों में पकड़े गए वाहनों को थानों में बंद करने की समस्या है. थानों में जगह न होने के कारण वाहनों को चालान करके छोड़ना पड़ता है. वाहनों को बंद करने के लिए सुरक्षित अभिरक्षा के लिए स्थान की अनुपलब्धता, प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई के लिए बड़ी बाधा है.
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सड़क सुरक्षा कोष प्रबंधन समिति ने भी पहले चरण में प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय वाले जनपदों में डिटेंशन यार्ड बनाने पर जोर दिया है और यह कार्य प्रगति पर है. योगी सरकार की इस पहल से परिवहन विभाग की प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान रोके जाने वाले वाहनों को रखने के लिए बेहतर और व्यवस्थित जगह उपलब्ध होगी.
डंपिंग यार्ड डेवलप होने से वाहनों के रख-रखाव और प्रवर्तन व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी. डिटेंशन/डंपिंग यार्ड बनने से परिवहन विभाग को प्रवर्तन कार्रवाई में सुविधा मिलेगी. जांच के दौरान रोके या जब्त किए गए वाहनों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए निर्धारित स्थान उपलब्ध होगा. इससे सड़कों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जब्त वाहनों को खड़ा करने की समस्या कम होगी. वाहनों की निगरानी और रिकॉर्ड प्रबंधन भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा. मंडलीय मुख्यालयों पर डंपिंग यार्ड डेवलप होने से परिवहन विभाग की प्रवर्तन व्यवस्था मजबूत होगी.
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