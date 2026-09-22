ETV Bharat / state

पटना में कूड़े के ढेर से लोग परेशान, सदर अस्पताल से सटा डंपिंग यार्ड; बदबू तो पूछिए ही मत

पटना के गर्दनीबाग में बना डंपिंग यार्ड ( ETV Bharat )

स्थानीय पिंटू कुमार सिंह का कहना है कि बरसात के दिनों में स्थिति और गंभीर हो जाती है. वे कहते हैं कि कचरे में पानी जमा होने से दुर्गंध बढ़ जाती है और आसपास गंदगी फैलने लगती है. इसके अलावा कचरे से निकलने वाला गंदा पानी जमीन में जाने पर भूजल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है.

कूड़े के ढेर के बीच प्लास्टिक और बोतलें चुनते बच्चों की तस्वीर इस पूरे सिस्टम की दूसरी बड़ी कहानी सामने लाती है. जहां एक तरफ शहर को स्वच्छ रखने के लिए कचरा यहां पहुंचाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इसी कचरे के बीच कुछ लोग अपनी रोजी-रोटी तलाशने को मजबूर हैं. लगातार कचरे के संपर्क में रहने से इनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, यह भी जांच का विषय है.

"आए दिन हम इस जगह पर कुछ भी खरीदारी करने आते हैं या फिर इधर से कहीं भी इस रास्ते से जाते हैं तो फिर हम देखे हैं कि बच्चे चलती गाड़ियों में लटकते हैं और ऐसे में कई बार तो हमने दुर्घटना होते भी देखा है. यह स्थिति बच्चों की जान से खेलने वाली स्थिति है."- राहुल कुमार,स्थानीय

स्थानीय राहुल कुमार कहते है कि डंपिंग यार्ड की एक और तस्वीर बेहद चिंताजनक है. कूड़े से प्लास्टिक की बोतल और दूसरी उपयोगी चीजें निकालने के लिए छोटे बच्चे, महिलाएं और अन्य लोग यहां पहुंचते हैं. जैसे ही कूड़े की गाड़ी आती है, कई बच्चे और दूसरे लोग उसके पीछे दौड़ते हैं और कई बार चलती गाड़ी पर चढ़कर कचरे में से सामान निकालने लगते हैं. इससे किसी भी वक्त दुर्घटना की आशंका बनी रहती है.

"यहां धरने पर बैठने से कई लोग बीमार पड़ जाते हैं जिन्हें अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ता है, तो हम लोग अस्पतालों का चक्कर लगाएं, पढ़ाई करें या फिर धरना प्रदर्शन करें. इस पर सरकार को विचार करना चाहिए." - संतोष सिंह, प्रदर्शनकारी

धरना स्थल पर मौजूद छात्रों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर मजबूरी में लंबे समय तक यहां बैठते हैं, लेकिन आसपास मौजूद कूड़े के कारण उन्हें परेशानी होती है. उनका कहना है कि दुर्गंध, गंदगी और मच्छर-मक्खियों के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बना रहता है. धरने पर बैठे गौरव सिंह राजपूत और संतोष सिंह कहते हैं जब महीनों तक लोग यहां बैठते हैं तो प्रशासन को इस समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए.

मिली जानकारी के मुताबिक इस डंपिंग यार्ड से करीब 100 मीटर की दूरी पर मंत्री एन्क्लेव भी है, जहां राज्य सरकार के मंत्री रहते हैं, इस रास्ते से लगातार वीआईपी और आम लोगों की आवाजाही होती है. इसके बावजूद व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया. स्थानीय निवासी बिट्टू कुमार सिंह कहते हैं कि जब कूड़े का यह अंबार इतने महत्वपूर्ण इलाके के बीच मौजूद है, तो इसका स्थायी समाधान अब तक क्यों नहीं हुआ?

"कूड़े से निकलने वाली बदबू के कारण यहां से गुजरना तक मुश्किल हो जाता है. खासकर गर्मी और बरसात के मौसम में स्थिति और खराब हो जाती है.लंबे समय से समस्या होने के बावजूद इसके स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाया गया."- राहुल कुमार, स्थानीय

जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके ठीक बगल में कचरे का ढेर लगा है. स्थानीय राहुल कुमार का कहना है कि कूड़े से निकलने वाली बदबू के कारण यहां से गुजरना तक मुश्किल हो जाता है. खासकर गर्मी और बरसात के मौसम में स्थिति और खराब हो जाती है.लंबे समय से समस्या होने के बावजूद इसके स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाया गया.

अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज और उनके परिजन इलाज के लिए पहुंचते हैं, वहीं आसपास मीट-मछली की दुकानें भी हैं, जहां लोग खरीदारी के लिए आते हैं। ऐसे में खुले में जमा कचरे से उठती दुर्गंध और गंदगी लोगों के लिए लगातार परेशानी बनी हुई है.

पटना: बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग इलाके में शहर के बीचोबीच बना कूड़ा डंपिंग यार्ड अब स्थानीय लोगों और यहां आने-जाने वाले लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनता जा रहा है. हैरानी की बात यह है कि यह डंपिंग यार्ड किसी बाहरी इलाके में नहीं, बल्कि सदर अस्पताल के ठीक बगल में मौजूद है.

"बरसात के दिनों में स्थिति और गंभीर हो जाती है. वे कहते हैं कि कचरे में पानी जमा होने से दुर्गंध बढ़ जाती है और आसपास गंदगी फैलने लगती है. इसके अलावा कचरे से निकलने वाला गंदा पानी जमीन में जाने पर भूजल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है." - पिंटू कुमार सिंह, स्थानीय

सदर अस्पताल से सटे डंपिंग यार्ड (ETV Bharat)

डॉक्टरों के मुताबिक स्वास्थ्य पर असर संभव

स्वास्थ्य विशेषज्ञ और और पूर्व कमांडेंट डॉक्टर संजय कुमार के मुताबिक खुले में जमा कचरे से दुर्गंध, धूल, धुआं, जैविक प्रदूषण और कीट-पतंगों की समस्या बढ़ सकती है. लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने वाले लोगों में सांस से जुड़ी परेशानी, एलर्जी और संक्रमण जैसी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है.

पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए चिंता

उन्होंने बताया कि कचरे से निकलने वाला दूषित पानी भूजल तक पहुंचने पर पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए चिंता का विषय बन सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे कचरे के सही प्रबंधन और लीचेट की निगरानी नहीं होने पर पर्यावरणीय खतरा पैदा हो सकता है.

कूड़े का लगा ढेर (ETV Bharat)



1 पानी का प्रदूषण - लीचेट

वे कहते हैं कि कूड़े के ढेर पर जब बारिश का पानी पड़ता है तो वह कचरे के संपर्क में आकर एक जहरीला और दुर्गंधयुक्त तरल पदार्थ बनाता है, जिसे लीचेट (Leachate) कहते हैं. यह लीचेट जमीन के अंदर रिसकर मिट्टी और भूजल को प्रदूषित कर सकता है. इससे आसपास के जलस्रोत और भूजल की गुणवत्ता प्रभावित होने का खतरा रहता है.

2. वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन

कूड़े को जलाने से डाइऑक्सिन, फ्यूरान और सूक्ष्म कण (Particulate Matter) जैसे प्रदूषक निकल सकते हैं, जो हवा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं. वहीं, कूड़े में मौजूद जैविक पदार्थ जब ऑक्सीजन की कमी में सड़ते हैं, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं. इससे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान हो सकता है.

3. मिट्टी का प्रदूषण

ई-कचरे से निकलने वाली भारी धातुएं, जैसे सीसा (Lead) और पारा (Mercury), तथा प्लास्टिक मिट्टी को प्रदूषित कर सकते हैं. कूड़े के कारण मिट्टी में मौजूद सूक्ष्मजीवों (Microorganisms) को नुकसान पहुंच सकता है और मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो सकती है.



4. बीमारियों और संक्रमण का खतरा

कूड़े के ढेर से मच्छर, मक्खियां और दूसरे रोगवाहक जीव (Vectors) पनपने लगते हैं। ये आसपास रहने वाले लोगों में विभिन्न बीमारियों के फैलने का कारण बन सकते हैं। कूड़े के कारण नालियों में रुकावट भी पैदा हो सकती है, जिससे गंदा पानी जमा होने और संक्रमण का खतरा बढ़ता है।



5. जीवों पर असर

कूड़े में मौजूद प्लास्टिक और जहरीले खाद्य अपशिष्ट जीवों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. जानवर कचरे के संपर्क में आने या उसे खाने से प्रभावित हो सकते हैं. इससे उनके प्राकृतिक आवास और पर्यावरणीय संतुलन पर भी असर पड़ सकता है.



डॉक्टरों के मुताबिक स्वास्थ्य पर असर संभव

कुल मिलाकर देखें तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक खुले में जमा कचरे से दुर्गंध के साथ कई तरह की गैसें और प्रदूषक तत्व निकल सकते हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है. कचरे से निकलने वाला दूषित पानी जमीन के अंदर जाकर भूजल को भी प्रभावित कर सकता है. यही पानी अगर बिना उचित शोधन के पीने के लिए इस्तेमाल हो तो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है.

"दूषित पानी में मौजूद हानिकारक रसायनों और प्रदूषकों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कई गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है, जिसमें कुछ परिस्थितियों में कैंसर का खतरा भी शामिल हो सकता है."- डॉ संजय कुमार, स्वास्थ्य विशेषज्ञ

आवारा पशुओं के लिए भी खतरा

डॉ संजय कुमार आगे कहते हैं कि इस डंपिंग यार्ड में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में आवारा पशु भी पहुंचते हैं. कचरे में मौजूद प्लास्टिक और दूसरी हानिकारक चीजें पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं. खुले में कचरा पड़े रहने से आवारा पशु लगातार इसके संपर्क में आते हैं और उनके प्लास्टिक खाने का खतरा बना रहता है.

सवाल सिर्फ कूड़े का नहीं, व्यवस्था का है

गर्दनीबाग का यह डंपिंग यार्ड अब सिर्फ गंदगी का मुद्दा नहीं रह गया है. एक तरफ सदर अस्पताल, दूसरी तरफ मंत्री एन्क्लेव, आसपास बापू टावर और धरना स्थल—इन सबके बीच खुले में कचरे का जमा होना शहर की कचरा प्रबंधन व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है. स्थानीय पिंटू कुमार की मांग है कि यहां से कूड़े का स्थायी समाधान किया जाए, ताकि अस्पताल आने वाले मरीजों, धरना देने वाले लोगों, दुकानदारों और आसपास रहने वाले लोगों को राहत मिल सके.

प्रोफेसर रमेश प्रसाद ने उठाए सवाल

पटना कॉलेज के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. रमेश प्रसाद का कहना है कि इस तरह के डंपिंग यार्ड शहर के बीचोबीच नहीं होने चाहिए. उनके मुताबिक खुले में कचरा जमा होने से पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ता है. कचरे से निकलने वाली गैसें आसपास के वातावरण को प्रभावित करने के साथ पेड़-पौधों और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं.

"सबसे ज्यादा असर डंपिंग यार्ड के आसपास रहने वाले लोगों पर पड़ता है. लंबे समय तक प्रदूषित वातावरण तथा दूषित जल के संपर्क में रहने से गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, जिसमें कैंसर जैसे रोग भी शामिल हैं." -प्रोफेसर डॉ. रमेश प्रसाद, भूगोल विभागाध्यक्ष,पटना कॉलेज



इसे भी पढ़ें-

4800 सफाईकर्मियों की हड़ताल से डंपिंग यार्ड बना पटना शहर, बीमारी का भी खतरा बढ़ा

चेन्नई के इस इलाके में नल से निकलता है काला और पीला पानी, सांस लेना भी चुनौती से कम नहीं