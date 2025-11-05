ETV Bharat / state

डंपर ने फिर बरपाया कहर: बाइक सवार मां-बेटी की मौके पर दर्दनाक मौत, मामा गंभीर घायल

धौलपुर: जयपुर में डंपर से हुई भीषण दुर्घटना के बाद धौलपुर में भी डंपर ने कहर बरपाया. बुधवार को मनिया थाना इलाके में आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस थाने के सामने डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक सवार मां-बेटी की मौत हो गई. जबकि बाइक सवार मामा गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया.

मनिया पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक मोहनलाल मीणा ने बताया कि डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है. हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं. घटना के कारणों की पुलिस जांच कर रही है. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लेकर स्थानीय सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. घायल मामा को नाजुक हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है.