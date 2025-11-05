ETV Bharat / state

डंपर ने फिर बरपाया कहर: बाइक सवार मां-बेटी की मौके पर दर्दनाक मौत, मामा गंभीर घायल

तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी. इसके चलते मां-बेटी की मौके पर ही मौत हो गई.

Published : November 5, 2025 at 5:02 PM IST

धौलपुर: जयपुर में डंपर से हुई भीषण दुर्घटना के बाद धौलपुर में भी डंपर ने कहर बरपाया. बुधवार को मनिया थाना इलाके में आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस थाने के सामने डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में बाइक सवार मां-बेटी की मौत हो गई. जबकि बाइक सवार मामा गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया.

मनिया पुलिस थाने के सहायक उप निरीक्षक मोहनलाल मीणा ने बताया कि डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है. हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं. घटना के कारणों की पुलिस जांच कर रही है. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लेकर स्थानीय सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. घायल मामा को नाजुक हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

पुलिस के अनुसार मुरैना जिले के हीरापुर गांव निवासी मनोज पुत्र मंडलेशर सिंह अपनी भांजी 22 वर्षीय लाडो पत्नी राजा एवं उसकी ढाई साल की पुत्री को आगरा जिले के बेरहरू गांव से लेकर बाइक से लौट रहा था. आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित मनिया पुलिस थाने के नजदीक पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे डंपर ने तीनों को टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में लाडो एवं उसकी ढाई साल की पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं मामा मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया.

