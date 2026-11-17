एक नाम, दो परिवारों में मचा कोहराम! एक्सीडेंट के बाद अजब गजब खुलासा
kashipur highway accident: रुद्रपुर में सड़क हादसे के बाद नाम की गलतफहमी से दूसरे परिवार में कोहराम मच गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 17, 2026 at 10:18 PM IST
रुद्रपुर: तेज रफ्तार भारी वाहन एक बार फिर एक परिवार की खुशियां छीन गया. काशीपुर रोड स्थित गाबा चौक पर गदरपुर की ओर से आ रहे एक डंपर ने बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि बाइक पर सवार सुभाष कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय पल्लेदार प्रताप की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया. वहीं, मृतक के नाम की समानता के चलते भदईपुरा निवासी दूसरे प्रताप के परिवार में भी गलतफहमी के कारण मातम छा गया हालांकि, जब वह जीवित अपने घर पहुंचा तो परिवार की खुशियां लौट आईं.
प्रताप पल्लेदारी का काम करता था. मंगलवार दोपहर वह रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पर लगी मालगाड़ी की रैक खाली करने के बाद अपने मामा रामबाबू के साथ बाइक से घर लौट रहा था. इसी दौरान गदरपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने गाबा चौक के पास पीछे से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही प्रताप सड़क पर गिर पड़ा और डंपर का पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बाइक पर मौजूद उसके मामा रामबाबू इस हादसे में बाल-बाल बच गए.
हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सड़क पर जाम की स्थिति बन गई. सूचना मिलते ही तेल मिल चौकी प्रभारी नवीन जोशी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया. सड़क पर फैले खून और अन्य अवशेषों को पानी की बौछार डालकर साफ कराया गया. इस दौरान कुछ समय तक यातायात भी प्रभावित रहा.
नाम की गलतफहमी से दूसरे परिवार में मचा कोहराम: इस हादसे के बाद एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया, जिसने कुछ समय के लिए दूसरे परिवार को भी गहरे सदमे में डाल दिया. दरअसल, हादसे में जान गंवाने वाले व्यक्ति का नाम प्रताप था. भदईपुरा में भी प्रताप नाम का एक व्यक्ति रहता है. दुर्घटना की सूचना भदईपुरा पहुंची तो परिजनों ने समझ लिया कि हादसे में उनके परिवार के सदस्य की मौत हो गई है. इसके बाद परिवार की महिलाएं रोती-बिलखती पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गईं. वहां शव की हालत बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण पहचान को लेकर भी असमंजस बना हुआ था.
इसी बीच भदईपुरा निवासी प्रताप जब जीवित अपने घर पहुंचा तो परिवार के लोगों की जान में जान आई. जिस घर में कुछ देर पहले तक मातम पसरा था, वहां प्रताप को सुरक्षित देखकर खुशी का माहौल हो गया. एक नाम की समानता के कारण हुई इस गलतफहमी ने कुछ समय के लिए दो परिवारों को गहरे भावनात्मक दौर से गुजारा.
सीसीटीवी फुटेज से वाहन की पहचान में जुटी पुलिस: मामले में सीओ विभव सैनी ने बताया दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतक की पहचान कर ली गई है. दुर्घटना करने वाले वाहन के नंबर की जानकारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जुटाई गई है. फिलहाल चालक और वाहन मौके से फरार है. पुलिस वाहन नंबर के आधार पर चालक की तलाश कर रही है. जल्द ही चालक को पकड़कर वाहन को कब्जे में लिया जाएगा. मामले में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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