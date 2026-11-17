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एक नाम, दो परिवारों में मचा कोहराम! एक्सीडेंट के बाद अजब गजब खुलासा

काशीपुर हाईवे पर एक्सीडेंट ( ETV Bharat )

रुद्रपुर: तेज रफ्तार भारी वाहन एक बार फिर एक परिवार की खुशियां छीन गया. काशीपुर रोड स्थित गाबा चौक पर गदरपुर की ओर से आ रहे एक डंपर ने बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि बाइक पर सवार सुभाष कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय पल्लेदार प्रताप की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया. वहीं, मृतक के नाम की समानता के चलते भदईपुरा निवासी दूसरे प्रताप के परिवार में भी गलतफहमी के कारण मातम छा गया हालांकि, जब वह जीवित अपने घर पहुंचा तो परिवार की खुशियां लौट आईं.

प्रताप पल्लेदारी का काम करता था. मंगलवार दोपहर वह रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पर लगी मालगाड़ी की रैक खाली करने के बाद अपने मामा रामबाबू के साथ बाइक से घर लौट रहा था. इसी दौरान गदरपुर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने गाबा चौक के पास पीछे से उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही प्रताप सड़क पर गिर पड़ा और डंपर का पहिया उसके सिर के ऊपर से गुजर गया. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बाइक पर मौजूद उसके मामा रामबाबू इस हादसे में बाल-बाल बच गए.