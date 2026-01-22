डंपर से कुचलकर युवक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने 6 वाहनों में की तोड़फोड़
सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 12:51 PM IST
फर्रुखाबाद: जिला के अमृतपुर थाना क्षेत्र में बुधवार की रात एक डंपर ने एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने 6 वाहनों में तोड़फोड़ की. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह, एसडीएम संजय सिंह, तहसीलदार शशांक सिंह और क्षेत्राधिकारी संजय वर्मा सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए थाना राजेपुर, थाना कादरीगेट फर्रुखाबाद समेत कई थानों की पुलिस बल को तैनात किया गया.
भारतीय किसान यूनियन महात्मा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने मृतक के परिजनों को 15 लाख रुपये का मुआवजा और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
अधिकारियों सामने मृतक की मां बिलखती रही: वहीं, परिजन जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) को बुलाने की मांग पर अड़े रहे. जब एसडीएम (SDM) और एएसपी (ASP) ने कड़ी कार्रवाई और हर संभव मदद का भरोसा दिया तो परिजन शव को पोस्टमार्टम को भेजने के लिए तैयार हुए. इस दौरान अधिकारियों सामने मृतक की मां बिलखती रही थी. एसडीएम उन्हें समझाकर शांत कराया.
अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. वाहनों में तोड़फोड़ के संबंध में भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.