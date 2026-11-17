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बूंदी में दंपती को डंपर ने कुचला, पति की मौत, पत्नी घायल, लोगों ने 2 घंटे किया चक्काजाम

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी : अंथड़ा माता के दर्शन करने की आस लेकर घर से निकले दंपति को रास्ते में मौत ने घेर लिया. रायथल थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह तेज रफ्तार मिट्टी से भरे डंपर ने बाइक सवार दंपती को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि बाइक चला रहे पति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे प्राथमिक उपचार के बाद चिंताजनक हालत में कोटा रेफर किया गया है. हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र मे आक्रोश फैल गया. गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे और अवैध मिट्टी खनन पर कार्रवाई की मांग को लेकर अंथड़ा-साथेली मार्ग पर जाम लगा दिया.