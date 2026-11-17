बूंदी में दंपती को डंपर ने कुचला, पति की मौत, पत्नी घायल, लोगों ने 2 घंटे किया चक्काजाम
परिजनों को मुआवजा देने और क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर अंथड़ा-साथेली मार्ग पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया.
Published : November 17, 2026 at 1:41 PM IST
बूंदी : अंथड़ा माता के दर्शन करने की आस लेकर घर से निकले दंपति को रास्ते में मौत ने घेर लिया. रायथल थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह तेज रफ्तार मिट्टी से भरे डंपर ने बाइक सवार दंपती को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि बाइक चला रहे पति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. उसे प्राथमिक उपचार के बाद चिंताजनक हालत में कोटा रेफर किया गया है. हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र मे आक्रोश फैल गया. गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे और अवैध मिट्टी खनन पर कार्रवाई की मांग को लेकर अंथड़ा-साथेली मार्ग पर जाम लगा दिया.
रायथल थाने के हेड कांस्टेबल रामदेव ने बताया कि हादसा मंगलवार सुबह हुआ. बटूंदा निवासी राधेश्याम पुत्र नारायण रेंगर अपनी पत्नी कस्तूरी बाई के साथ मोटरसाइकिल से अंथड़ा माता जी के दर्शन करने के लिए घर से निकले थे. दोनों अभी अंथड़ा-साथेली मार्ग पर पहुंचे ही थे कि सामने से तेज रफ्तार में आ रहे मिट्टी से भरे डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद दंपती सड़क पर गिर पड़े. हादसे में राधेश्याम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पत्नी कस्तूरी बाई गंभीर रूप से घायल हो गई. आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया. हालत गंभीर होने पर उसे कोटा रेफर कर दिया गया.
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ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, सड़क पर लगाया जाम : हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए. ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने और क्षेत्र में मिट्टी के अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर अंथड़ा-साथेली मार्ग पर जाम लगा दिया. इससे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश की. करीब 2 घंटे जाम के बाद आर्थिक सहायता पर बनी सहमति के बाद ग्रामीण जाम खोलने पर सहमत हुए.
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रात-दिन दौड़ रहे डंपर, हादसों का बना खतरा : ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार चल रहा है. खनन के चलते मिट्टी से भरे डंपर दिन-रात तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ते रहते हैं. इससे राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों की जान हमेशा खतरे में रहती है. ग्रामीणों का कहना था कि लगातार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है. यदि समय रहते इन पर रोक लगाई जाती तो शायद आज यह हादसा नहीं होता. ग्रामीणों ने डंपरों की आवाजाही पर नियंत्रण और अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई.
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डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज : रायथल थाने के सहायक उपनिरीक्षक बृजमोहन मीणा ने बताया कि मृतक राधेश्याम के शव को तालेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों की ओर से रिपोर्ट दी गई है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है. पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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