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केंद्रीय मंत्री गडकरी के दौरे से पहले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा: डंपर ने मिनी बस को मारी टक्कर, 1 की मौत, 15 घायल

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाग्रस्त वाहन ( ETV Bharat Kota )

कोटा: केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बुधवार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण से कुछ घंटे पहले कोटा में भीषण सड़क हादसा हो गया. सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के जालिमपुरा इंटरचेंज के पास तेज रफ्तार डंपर ने खड़ी टूरिस्ट मिनी बस को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए.इनमें से पांच की हालत गंभीर बनी हुई है. सुल्तानपुर थाना अधिकारी दौलत कुमार साहू ने बताया कि दुर्घटना बुधवार तड़के करीब 3:50 बजे हुई. कोटा से दिल्ली की ओर जा रही टूरिस्ट मिनी बस को ड्राइवर ने जालिमपुरा इंटरचेंज के पास रोका था. इसी दौरान पीछे से आ रहे डंपर ने बस में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मिनी बस पीछे से पूरी तरह चकनाचूर हो गई. हादसे में क्षतिग्रस्त मिनी बस (ETV Bharat Kota)