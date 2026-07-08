केंद्रीय मंत्री गडकरी के दौरे से पहले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा: डंपर ने मिनी बस को मारी टक्कर, 1 की मौत, 15 घायल
मिनी बस में सवार यात्री उज्जैन महाकाल के दर्शन कर लौट रहे थे. हादसे में पांच घायलों को कोटा रेफर किया गया है.
Published : July 8, 2026 at 9:44 AM IST
कोटा: केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के बुधवार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के निरीक्षण से कुछ घंटे पहले कोटा में भीषण सड़क हादसा हो गया. सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के जालिमपुरा इंटरचेंज के पास तेज रफ्तार डंपर ने खड़ी टूरिस्ट मिनी बस को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए.इनमें से पांच की हालत गंभीर बनी हुई है.
सुल्तानपुर थाना अधिकारी दौलत कुमार साहू ने बताया कि दुर्घटना बुधवार तड़के करीब 3:50 बजे हुई. कोटा से दिल्ली की ओर जा रही टूरिस्ट मिनी बस को ड्राइवर ने जालिमपुरा इंटरचेंज के पास रोका था. इसी दौरान पीछे से आ रहे डंपर ने बस में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मिनी बस पीछे से पूरी तरह चकनाचूर हो गई.
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इस हादसे में उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी 50 वर्षीय चरण सिंह की मौत हो गई. शव को सुल्तानपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. करीब 15 यात्री घायल हुए हैं. घायलों को सुल्तानपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से 5 गंभीर घायलों कोटा रेफर किया गया. हादसे के बाद मौके पर यात्रियों की चीख पुकार मच गई.
महाकाल के दर्शन कर लौट रहे थे: टोल एंबुलेंस के कंपाउंडर दीपक शर्मा ने बताया कि बस में 30 यात्री सवार थे. ये सभी दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी थे और उज्जैन में महाकाल दर्शन कर दिल्ली लौट रहे थे. घायलों में कल्पना सिंह भंडारी, गुड्डी जाटव, ओमबीर, उषा सिंह सहित अन्य शामिल हैं. सूचना पर एनएचएआई की एंबुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची. डंपर को जब्त कर लिया गया है, जबकि चालक फरार है.