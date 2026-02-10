ETV Bharat / state

डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मारकर किया गंभीर घायल, गुस्साए लोगों ने चालक को जमकर पीटा

रुड़की में सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर घायल हो गए. हादसे के बाद लोगों ने डंपर चालक की जमकर पिटाई की.

Roorkee road accident
हादसे के बाद लोगों ने डंपर चालक को पीटा (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 10, 2026 at 7:42 AM IST

3 Min Read
रुड़की: हरिद्वार जिले के भगवानपुर कस्बे में एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक पर सवार दो युवकों टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों युवक सड़क पर जा गिरे और उनकी बाइक बुरी तरफ से क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद लोगों ने डंपर चालक को मौके पर ही पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी. जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. इसी के साथ पुलिस ने राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया.

जानकारी के मुताबिक भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिकरोड़ा गांव निवासी इंतजार और दिल्लू अपनी बाइक पर सवार होकर पेंट के काम से भगवानपुर गए थे, जैसे ही दोनों भगवानपुर मार्किट पर घूम पर पहुंचे तो हाइवे से तेज गति से आ रहे एक डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों ही युवक बाइक समेत सड़क पर जा गिरे और डंपर की चपेट में आ गए. बताया जा रहा है कि इतने में कोई कुछ समझ पाता तो तेज रफ्तार डंपर दोनों युवकों के पैरों पर चढ़ चुका था और दोनों युवक लहूलुहान होकर सड़क पर ही तड़पने लगे.

इसी बीच घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और भीड़ ने डंपर चालक को मौके पर ही पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी लात-घूसों और डंडे से जमकर धुनाई की. इसी बीच भीड़ में शामिल किसी शख्स द्वारा हादसे की जानकारी पुलिस दी गई, सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर चालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया. वहीं पुलिस ने लोगों की मदद से दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां से अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उनकी हालत को गंभीर मानते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया.

वहीं पुलिस ने घटना की सूचना घायलों के परिजनों को दे दी है, बताया गया है कि इस सड़क हादसे में दोनों युवकों की एक-एक टांग बुरी तरह जख्मी हो गई है और बाइक के भी परखच्चे उड़ गए हैं. भगवानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथाण ने बताया कि टक्कर मारने वाले डंपर को कब्जे में ले लिया गया है, डंपर चालक भी पुलिस हिरासत में है, तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

हरिद्वार कांवड़ वाहन हादसा: हरिद्वार नजीबाबाद मार्ग पर श्यामपुर से आगे पीली नदी पुल के पास कांवड़ियों के दो वाहन सड़क से नीचे पलट गए. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. मौके पर पहुंची श्यामपुर थाना पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को बाहर निकाला और कांवड़ियों को सुरक्षित उनके गंतव्यों की ओर रवाना किया.

