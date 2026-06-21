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मथुरा में भाजपा MLA की सुरक्षा में लगे एस्कॉर्ट वाहन को डंपर ने मारी टक्कर, हार्ट अटैक से दरोगा की मौत

हादसे के बाद घबरा गए थे, नजदीक के अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कियाा.

मथुरा में हादसा.
मथुरा में हादसा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 6:49 PM IST

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मथुरा: जिले की मांट विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजेश चौधरी की सुरक्षा में तैनात दरोगा की रविवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई. भाजपा विधायक मथुरा से जेवर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए. उनकी एस्कॉर्ट कार को डंपर ने टक्कर मार दी. बताया जाता है कि इस हादसे से कार में सवार दरोगा राजेंद्र कुमार यादव घबरा गए और हार्ट अटैक आ गया. उन्हें नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने बताया कि रविवार दोपहर बाद मथुरा अपने निजी आवास से जेवर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे. जेवर एयरपोर्ट के पास फ्लाईओवर पर रॉन्ग साइड डंपर आ रहा था. हादसे में सुरक्षा में तैनात स्कार्ट की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें पुलिसकर्मी चोटिल हुए. दरोगा राजेंद्र कुमार यादव मूल निवासी एटा के हैं. इस हादसे से घबरा गए और हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई. इससे पहले उन्हें कैलाश अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अन्य दो पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं. मृतक राजेंद्र कुमार यादव 31 जुलाई को रिटायर होने वाले थे.

एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत के मुताबिक, जानकारी मिली कि जेवर क्षेत्र के फ्लाईओवर के पास विधायक की सुरक्षा में एस्कॉर्ट गाड़ी को डंपर ने टक्कर मार दी. जिसमें स्कार्ट गाड़ी में तैनात दरोगा की मौत हो गई है. घटना के संबंध में जानकारी ली जा रही है.

बता दें कि इस हादसे के बाद मृतक दरोगा के परिजनों को सूचना दे दी गई है. इस घटना से पुलिस महकमे में शोक है.

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