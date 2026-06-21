ETV Bharat / state

नोएडा: यमुना एक्सप्रेस-वे पर BJP विधायक की सुरक्षा गाड़ी को डंपर ने उड़ाया, एक पुलिसकर्मी की मौत

हादसा उस वक्त हुआ जब विधायक का एस्कॉर्ट नोएडा से मथुरा की तरफ जा रहा था.

BJP विधायक की सुरक्षा गाड़ी को डंपर ने उड़ाया
BJP विधायक की सुरक्षा गाड़ी को डंपर ने उड़ाया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 21, 2026 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र स्थित यमुना एक्सप्रेस-वे पर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब मांट विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राजेश चौधरी की सुरक्षा में चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी का एक हाइवा से एक्सीडेंट हो गया. हादसा इतना भीषण था कि एस्कॉर्ट में चल रहे पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि जेवर क्षेत्र में रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक से बचने के दौरान विधायक राजेश चौधरी की एस्कॉर्ट बोलेरो फेंसिंग से टकरा गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ है. ग्रेटर नोएडा के डीसीपी रवि शंकर निम्म ने बताया कि रविवार को थाना जेवर क्षेत्रांतर्गत यमुना एक्सप्रेस-वे पर बोलेरो एवं एक हाईवा टकराने के कारण क्षतिग्रस्त हो गए. सूचना प्राप्त होते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया.

डीसीपी रवि शंकर निम्म ने आगे बताया कि उपचार के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी राजेंद्र सिंह यादव को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, जबकि अन्य घायल पुलिसकर्मी मुख्य आरक्षी सुल्तान सिंह को सामान्य चोटें आई हैं. उस घटना के बाद वरीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. हाईवा को पुलिस ने कब्जे में लेते हुए चालक को हिरासत में ले लिया है. मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है. मुकदमा पंजीकृत करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है.

डीसीपी रवि शंकर निम्म ने ये भी बताया कि दोनों ही गाड़ियों को क्रेन के माध्यम से हटवा दिया गया है. यातायात सामान्य रूप से चालू है, हादसा उस वक्त हुआ जब हाईवा विपरीत दिशा से एक्सप्रेसवे पर आ रहा था, जिससे बचने के चक्कर में बोलेरो का एक्सीडेंट हुआ है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है. शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. साथ ही मथुरा के उच्च अधिकारियों को घटना के संबंध में जानकारी दे दी गई है.

ये भी पढ़ें:

  1. भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के पास कार ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौत
  2. दिल्ली: विकास मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, तीन घायल, आरोपी गिरफ्तार
  3. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, टेंपो ट्रैवलर ने थार और बाइक को मारी टक्कर; तीन की मौत

TAGGED:

MANT MLA CONVOY ACCIDENT
DUMPER HITS MLA SECURITY VEHICLE
UP POLICE INSPECTOR ACCIDENT DEATH
BJP MLA RAJESH VEHICLE ACCIDENT
YAMUNA EXPRESSWAY ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.