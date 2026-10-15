दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर पत्थरों से भरा डंपर पलटा, सड़क किनारे खड़े व्यक्ति की दबने से मौत
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक नासिक से एक प्याज व्यापारी के साथ कार में सवार होकर पंजाब की ओर जा रहा था.
Published : October 15, 2026 at 1:31 PM IST
अलवर: जिले के रेणी थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल संख्या 147.8 पर पत्थरों से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया. इस दर्दनाक हादसे में सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर पत्थर फैल गए. घटना की सूचना रेणी थाना पुलिस को मिली. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर रेणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. घटना के संबंध में मृतक के परिजनों को सूचित किया गया.
रेणी थाना अधिकारी बने सिंह मीणा ने बताया कि सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत गुजर रहे दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल संख्या 147.8 पर सड़क हादसा हो गया. इस सूचना पर जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि घटना के दौरान पत्थरों से भरा डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया. इस दौरान सड़क के किनारे खड़ी एक कार के पास खड़े एक व्यक्ति की दबने से मौत हो गई. उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान दत्तू रमेश चौहान (35) निवासी नासिक महाराष्ट्र के रूप में हुई है. थाना अधिकारी ने बताया कि मौके से शव को कब्जे में लेकर रेणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. घटना के संबंध में परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद परिजनों के पहुंचने पर गुरुवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है. वहीं मौके से पत्थर को भी एक तरफ करवाया गया. इस दौरान एनएचएआई की टीम भी मौके पर पहुंची.
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थाना अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक नासिक से एक प्याज व्यापारी के साथ कार में सवार होकर पंजाब की ओर जा रहा था. इस दौरान एक्सप्रेसवे की दिल्ली जाने वाली लेन पर चैनल संख्या 147.8 के पास कार साइड में खड़ी कर बाहर खड़ा था. इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रहा पत्थरों से भरा डंपर अनियंत्रित हो गया और पलट गया. जिससे पत्थर डंपर से बाहर गिरने लगे. उन्होंने बताया कि पत्थरों के नीचे दबने से युवक की मौत हो गई. थाना अधिकारी ने बताया कि परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में अनुसंधान किया जाएगा.