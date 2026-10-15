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दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर पत्थरों से भरा डंपर पलटा, सड़क किनारे खड़े व्यक्ति की दबने से मौत

दुर्घटनाग्रस्त डंपर और बिखरे पत्थर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले के रेणी थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल संख्या 147.8 पर पत्थरों से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया. इस दर्दनाक हादसे में सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर पत्थर फैल गए. घटना की सूचना रेणी थाना पुलिस को मिली. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर रेणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. घटना के संबंध में मृतक के परिजनों को सूचित किया गया.