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हमीरपुर में खड़े डंपर से मोरम लदा डंपर टकराया, जिंदा जल गया ड्राइवर

आग की चपेट में आने से चालक की मौके पर ही मौत, वहीं खलासी घायल हो गया.

भीषण टक्कर
भीषण टक्कर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 7:50 AM IST

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हमीरपुर: बिवांर थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के करीब ढाई बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बिवांर-जलालपुर मार्ग पर बिवांर गांव से करीब दो किलोमीटर दूर बंधुर रोड के पास मोरम लदा डंपर सड़क पर खड़े खराब डंपर से पीछे से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों डंपरों में आग लग गई.

हादसे में पीछे से टक्कर मारने वाला का चालक केबिन में फंस गया और आग की चपेट में आने से उसकी जलकर मौत हो गई. वहीं डंपर का खलासी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. टक्कर मारने वाला डंपर पूरी तरह जलकर खाक हो गया.

बताया जा रहा है कि दोनों डंपर जलालपुर थाना क्षेत्र के भेड़ी गांव की ओर से मोरम लादकर जा रहे थे. रास्ते में एक डंपर खराब होकर सड़क पर खड़ा था. इसी दौरान पीछे से आ रहे दूसरे डंपर ने उसमें जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

सूचना पर बिवांर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया. सुबह तक वाहनों में लगी आग पर काबू पाया गया.

घायल खलासी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस मृत चालक की पहचान कराने में जुटी है.

थाना प्रभारी बिवांर नंदराम प्रजापति ने बताया कि बुधवार तड़के करीब ढाई बजे बिवांर-जलालपुर मार्ग पर दो डंपरों की टक्कर की सूचना मिली थी. एक डंपर खराब होकर सड़क पर खड़ा था, तभी पीछे से आ रहे मोरम लदे डंपर ने उसमें टक्कर मार दी.

हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. आग की चपेट में आने से एक चालक की मौत हुई है, जबकि खलासी घायल है. मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

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