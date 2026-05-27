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हमीरपुर में खड़े डंपर से मोरम लदा डंपर टकराया, जिंदा जल गया ड्राइवर

हमीरपुर: बिवांर थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के करीब ढाई बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बिवांर-जलालपुर मार्ग पर बिवांर गांव से करीब दो किलोमीटर दूर बंधुर रोड के पास मोरम लदा डंपर सड़क पर खड़े खराब डंपर से पीछे से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों डंपरों में आग लग गई.

हादसे में पीछे से टक्कर मारने वाला का चालक केबिन में फंस गया और आग की चपेट में आने से उसकी जलकर मौत हो गई. वहीं डंपर का खलासी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. टक्कर मारने वाला डंपर पूरी तरह जलकर खाक हो गया.

बताया जा रहा है कि दोनों डंपर जलालपुर थाना क्षेत्र के भेड़ी गांव की ओर से मोरम लादकर जा रहे थे. रास्ते में एक डंपर खराब होकर सड़क पर खड़ा था. इसी दौरान पीछे से आ रहे दूसरे डंपर ने उसमें जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

सूचना पर बिवांर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया. सुबह तक वाहनों में लगी आग पर काबू पाया गया.

घायल खलासी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस मृत चालक की पहचान कराने में जुटी है.